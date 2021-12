El doctor Carballo frena 'LaSexta Noche' con su rotunda opinión sobre vacunar a los niños: "No se ha hecho"

El doctor César Carballo ha regresado este sábado al plató de 'LaSexta Noche' para analizar las principales claves de la actual situación epidemiológica, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En este sentido, el urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal ha mostrado su preocupación por los datos que registra la pandemia en nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta las fechas navideñas que están a punto de comenzar.

En este sentido, uno de los puntos más importantes que diferencia la situación de nuestro país respecto a otros de nuestro entorno es el alto porcentaje de vacunación que registra nuestra sociedad, más del 90% de la población.

Sobre esta cuestión, Sanidad está centrando sus esfuerzos en inocular la tercera dosis, la de recuerdo, a las personas que fueron las primeras en recibir las primeras dosis, hace casi un año. Además, esta próxima semana comenzará la vacunación de los niños entre 5 y 11 años.

La opinión de Carballo sobre vacunar a los niños

Respecto a este asunto, Carballo no ha dudado en dar su opinión. En esta ocasión ha vuelto a sorprender. Si hace unas semanas se mostró muy crítico con la idea de implantar el "pasaporte covid', ahora en el programa de José Yélamo también se ha mostrado contrario a vacunar a los más pequeños: "Si tenemos una incidencia acumulada muy baja yo no vacunaría a mi hijo. Aquí todos sabemos que mi hija se ha infectado y no tengo ese dilema".

"Vamos a dar las claves de los pediatras para recomendar la vacuna; los niños también se mueren por covid, muchísimo menos, pero se mueren. Sin embargo, si quitamos a los de factor de riego es prácticamente nulo", ha señalado el urgenciólogo.









También ha querido echar la mirada hacia el exterior: "Vacunar a un niño para proteger a un niño no se ha hecho hasta ahora. En Estados Unidos, Alemania e Israel van a tener que hacerlo porque tienen un agujero de no vacunados enorme". En este sentido, Carballo ha querido destacar que el Comité de vacunas de Reino Unido no aconseja la vacunación de 5 a 11 años".

Además, Carballo ha señalado que no existen datos consolidados sobre la presencia de covid persistente entre los más pequeños: "El covid persistente en niños no queda claro, y no hay un covid persistente de covid en niños no de riesgo. Dicen que vamos a vacunar a los niños para bajar la incidencia acumulada. Eso para mí no es ético".

Dejando a un lado la vacunación, el urgenciólogo también ha aprovechado el programa de La Sexta para comparar la situación actual con la vivida el pasado año: El año pasado dijimos: 'Protéjanse, porque nuestros dirigentes tienen poco interés en protegerles'. Las cabalgatas están muy bien, pero del 8 al 22 de noviembre, en este país se han muerto 1.500 personas de más.

