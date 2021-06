Piden el despido de Paz Padilla de 'Sálvame' por su incondicional apoyo a esta famosa: "Me parece muy normal"

Paz Padilla se ha mostrado una firme defensora de Rocío Flores incluso en los momentos en los que la hija de Rocío Carrasco ha atravesado las situaciones más comprometidas. El pasado miércoles la presentadora andaluza excusó la actitud altanera hasta lo agresivo de Flores en el programa “Tierra de Nadie”.

Rocío Flores atraviesa un momento muy delicado de su vida ya que su madre la ha acusado de darle una paliza en su documental, “Rocío: contar la verdad para seguir viva”, mientras que su madrastra, Olga Moreno, recibe duras críticas por su participación en “Supervivientes” y David Flores, su hermano, declaró en un juicio contra su madre. Su último varapalo fueron las declaraciones de su tía y principal apoyo, Gloria Camila que también cargó en televisión contra su madrastra.

Paz Padilla normalizando la agresividad de Rocio Flores en plató diciendo que ha visto muchas peleas similares. Eso da derecho a actuar como actuó ayer? #APOYOROCIO16J — La pequeña pantalla�� (@PickyPickyGH) June 16, 2021

El miércoles en “El programa de Ana Rosa” tanto la veterana presentadora como Joaquín Prat censuraron la actitud de Flores con Carlos Sobera en el “Supervivientes 2021”, pero Padilla argumentó que la joven “ha tenido situaciones de estrés muy gordas ahora, la persigue la prensa mañana, tarde y noche, se habla de ella en las redes. Hay que ser muy adulto y muy equilibrado para que no te afecte todo”.

La tertuliana abundó en que Flores “es muy joven y está viviendo una situación de estrés gorda, de tener que pedir ayuda. Hay que tener un poquito de humanidad, que a veces cuando hablamos creemos que somos jueces y dictamos sentencia y no vemos la realidad”.

De qué HUMANIDAD habla Paz Padilla? De la que ha tenido ella con Rocío Carrasco? Como se nota del lado q está! Sobre mujeres maltratadas te da igual no?! Violencia Vicaria no sabes no?! Q hipócrita! @pazpadilla#APOYOROCIO16J#RocioFloresFueraDeTV#MiercolesDeRocio2 — Natalia LaVerdad Duele (@DueleNatalia) June 16, 2021

Tanto Kiko Hernández como Miguel Frigenti replicaron con dureza a Padilla. Frigenti resaltó que “la humanidad no es quitarle el trabajo a la gente como ha hecho ella” en alusión a los vetos que ha impuesto a compañeros de la farándula como Belén Rodríguez o Paloma García Pelayo y presentadores como Jorge Javier Vázquez. “Nadie la obliga a estar ahí. Si fuera investigadora del CSIC no le pasaría esto”, apuntó en el mismo sentido Kiko Hernández.

Lejos de retractarse de lo expuesto, Padilla incluso rebatió el análisis de la coach Cristina Soria sobre la personalidad de Flores, que dijo que “se pueden decir las cosas de otra forma a como lo dijo ella”. Padilla replicó diciendo que “yo he visto en ‘Sálvame’ broncas gordas de llegar a escuchar ‘te reviento la cabeza'. Y, de verdad, porque ella de su opinión tampoco creo que sea tan grave. No veo una bronca tan grave, me parece muy normal”.

Una presentadora no puede ser tan egocéntrica y tan violenta… @pazpadilla dedícate a lo tuyo @salvameoficial@fabricatele tenéis mejores presentadores… esa pazguata no sirve para entrevistar ni para nada, para ser payasa solamente… #YoVeoSalvame#ApoyoRocio16Jhttps://t.co/a5Q2tLR2Zh — Abejita����️‍�� (@abejita_SV) June 16, 2021

Las reacciones en redes sociales han sido furibundas, muchas de ellas de espectadores pidiendo que -al igual que sucediera en “Got Talent España”- Padilla abandone “Sálvame”.

