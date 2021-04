Paz Padilla revela el motivo por el que no habló de su marido y critica a 'Sálvame': "Somos muy frívolos"

El pasado viernes, Paz Padilla pasó de ser la presentadora a la entrevistada de 'Sálvame'. La humorista acudió al plató de Telecinco para presentar al público el libro que acaba de publicar, 'El humor de mi vida', dado que se encuentra en plena promoción por ello. Fue Carlota Corredera la encargada de realizar la entrevista a su compañera.

La conductora del espacio de Telecinco quiso recordar la muerte de su marido por cáncer y le preguntó por ello, a pesar de que ya han pasado varios meses de entonces. A pesar de que ya es un tema tratado en el espacio, la presentadora quiso sacar el tema porque, principalmente, el libro de Padilla habla de cómo ella vivió la enfermedad de cerca y cómo sobrelleva el duelo tras perder al que considera el amor de su vida.

A raíz de esto, Padilla reconoció el motivo por el que no quiso hablar públicamente de la enfermedad de Antonio durante su lucha, y menos en el espacio de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez. "¿Por qué he sido tan reservada en esta historia con Antonio? Para proteger a Antonio. No lo he hecho por no contar mi intimidad porque yo cuento todo lo que hago desde que me levanto", aseguró la comunicadora.

Asimismo, declaró que el motivo de su discreción fue para evitar los titulares de la prensa rosa, dado que se negaba a protagonizarlos. "Conozco el medio de la prensa, he trabajado aquí 11 años, y he tenido que protegerlo porque a veces somos muy frívolos y no entendemos que hay personas, detrás, que pueden sufrir mucho con determinadas portadas", sentenció Padilla con autocrítica y reconociendo que la manera en la que 'Sálvame' trata los temas personales no siempre es la mejor.

"Luego sacrifiqué porque venía aquí y estaba hecha polvo, pero sabía que tenía que hacer el paripé de Paz Padilla y Mari Paz, no fue fácil, pero lo hice por él", explicó tras reconocer que ella quería ir con su marido a los tratamientos tranquilos.

"Yo no estaba preparada para la muerte de mi madre ni de Antonio"

"Yo no estaba preparada para la muerte de mi madre ni de Antonio, ni si quiera para la vida, he aprendido mucho", declaró la humorista. "Eres generoso cuando das lo que no te sobra y a mí, si hay algo que me sobra es amor, quiero mucho a todo el mundo, yo le digo a todo el mundo te quiero, cuando tú das amor, lo que quieres es aliviar el dolor de las personas, te fluye, a lo único que venimos a este mundo es a amar y a que nos amen", comentaba.

Asimismo, reconoció que lo que le salva cada día es el rato que dedica a la meditación: "Medito con mis puestas de sol de Zahara ¿Tú meditas? A mí me está salvando porque cuando meditas conectas contigo misma, encuentras tu razón de ser y me relajo, conecto con el amor y salgo nueva".