Pablo Díaz, de 'Pasapalabra', desvela a quién votó en las elecciones de Madrid: "No querría votarlo"

Desde que Atresmedia se hiciese con los derechos de 'Pasapalabra', el concursante Pablo Díaz, se ha convertido en todo un símbolo del concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3. Y es que este músico tinerfeño está batiendo todos los récords del concuro en su lucha por lograr el bote final.

En una entrevista que ha concedido a ‘Ac2ality español' a través de su canal de Twitch, el concursante ha hablado de su experiencia en el programa así como de sus planes de vida después del programa, que no descarta que se limiten al canal de esta plataforma que ha abierto a raíz del programa.

Entre las confesiones que ha realizado, Pablo ha contado que empezó a prepararse para concursar en 'Pasapalabra' a finales del año 2015 animado por su abuela y que finalmente entró a formar parte del programa en 2017. Desde entonces ha jugado más de 500 roscos y ha ganado más de 190.000 euros.





Una suma de la que Pablo deberá devolver casi la mitad, ya que el músico tinerfeño ha explicado que Hacienda se queda con un 47%. Ante esta situación, han preguntado al concursante si se iría a vivir a Andorra para pagar menos, algo a lo que Díaz no ha dudado en responder que no “porque estoy bien en Madrid”.

Aun así, el concursante tinerfeño se ha cuestionado sobre si lo mejor es que el Estado se lleve tanta parte del premio que consiga, pero que él lo paga con gusto: “No sé si es lo mejor que se quite tantísimo. Soy súper austero y no pienso que necesite mucho dinero, con el bote me compraría una casa pero poco más, no soy de gastarme nada.” ha señalado Díaz. Sin embargo, a pesar de estas críticas, el músico ha reconocido que “voluntariamente no tengo problema en donar la mitad. No necesito tanto dinero”.





El concursante de 'Pasapalabra', Pablo Díaz, desvela a quién votó en las elecciones madrileñas





Pero su participación en el concurso no ha sido el único tema en el que se ha centrado esta entrevista. El concursante de 'Pasapalabra' ha vuelto a mojarse una vez y ha querido hablar sobre política.

Hoy a las 17h me harán una entrevista en el canal de Twitch de @ac2alityespanol! ?? Os espero a todos!! https://t.co/K5q3ZiH46apic.twitter.com/Gwyx6whVAa — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) May 26, 2021





El tinerfeño ha respondido a una pregunta bastante personal : “¿A quién ha votado en las elecciones a la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo?". El concursante ha sido muy sincero y ha respondido que “en las elecciones de Madrid no he votado. Me he abstenido”, ha argumentado, definiéndose políticamente como abstencionista.

Una respuesta que no ha convencido a la presentadora y ha insistido a Díaz sobre qué habría votado en el caso de que alguien le hubiese puesto una pistola en la cabeza.

“Si te soy sincero creo que no hay ningún partido que represente mi ideología política. Te juro que, en ese sentido, sería en plan: abstención activa.” ha recordado el músico tinerfeño. “Ahora bien, teniendo en cuenta cómo han sido las elecciones de Madrid en las últimas elecciones, y teniendo en cuenta que, desde luego, sé lo que no quiero que gobierne, no queriendo, y a desgana total, porque no querría votar a ese partido, pero probablemente hubiera votado al PSOE para que no gobernara Vox, probablemente”, ha explicado.

Además, el concursante ha mostrado su sorpresa por el resultado obtenido por la popular Isabel Díaz Ayuso, que superó ampliamente a todos sus rivales políticos logrando 1,6 millones de votos y 65 escaños, a cuatro de la mayoría absoluta.

Ayuso gana hasta en Vallecas: el PP vence en los 21 distritos de la capital #4MCOPE#EleccionesMadridhttps://t.co/xH2aNmAx4X — COPE (@COPE) May 4, 2021

El concursante ha respondido que “pensé que Ayuso iba a tener bastante menos representación y, por consiguiente, con un peligro bastante real de que Vox tuviera mucha más presencia en el Gobierno”.





