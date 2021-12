Carlos Lozano fue durante los años 2000 uno de los presentadores de televisión mejor valorados por la sociedad española. Su paso como conductor de las primeras ediciones de 'Operación Triunfo' le catapultó a la fama, sin embargo, no fue hasta 2016 cuando volvió a presentar un gran formato a nivel nacional con 'Granjero Busca Esposa'.

Más tarde, en 2019 participó como concursante en 'Supervivientes: Conexión Honduras', unos de sus últimos proyectos televisivos, que estuvo marcado por su relación con Miriam Saavedra y el sonado enfrentamiento que esta mantenía con la madre de su hija, Mónica Hoyos, una situación que copó horas de televisión y portadas de revistas.

Mereció la pena esta aventura pero más mereció la pena ver cómo me habéis apoyado y lo mucho que me queréis, eso es lo máximo ?? ¡Arriba la resistencia! #ConexiónHonduras8@Supervivientespic.twitter.com/SOnls6ura1 — Carlos Lozano (@_CarlosLozano) June 18, 2019

Tras esto, el presentador y actor televisivo desapareció del plano mediático, lo que ha provocado que muchos seguidores se pregunten: ¿qué ha sido de Carlos Lozano?





El nuevo empleo de Carlos Lozano: de presentar en televisión a trabajar 12 horas al día





El pasado mes de septiembre, Carlos Lozano se convertía en el protagonista de 'Sálvame Deluxe', donde el presentador explicaba a Jorge Javier Vázquez los motivos que le habían llevado a desaparecer del foco mediático.

¿Dónde está Carlos Lozano? ¿Ha estado desaparecido? Esta noche... RESOLVEMOS LA INCÓGNITA ?? #SabadoDeluxepic.twitter.com/aA8Z5p68bo — Deluxe (@DeluxeSabado) September 11, 2021

“Me cogí un año sabático porque pasé momentos muy difíciles en los platós de televisión”, explicaba el presentador. “Llegaba a mi casa y me encontraba mal. Y exploté al final. Acabé harto de todo”.





Lozano, cuyo último año se había visto envuelto en la polémica con su expareja, Miriam Saavedra, revelaba a los colaboradores del programa de Mediaset: “Sólo me llamaban para pelearme en los platós y no me sentía cómodo. Me he dedicado a poner mi vida en orden, a pasar tiempo con mi familia y estar en el campo. Me he comprado un terreno rústico”.





El presentador no ha descartado volver a la televisión





Ahora, el presentador ha concedido una entrevista al diario 'La Razón', donde ha explicado cómo es su día a día desde que decidió tomar la decisión de desvincularse de los focos: “Me estoy haciendo una casa en el campo con un huerto, ganado, cabras, gallinas... Los fines de semana me divierto en Madrid y entre semana me voy al campo solo y aislado y recargo pilas”.

El presentador de televisión ha explicado que cada día se levanta a las seis de la mañana y está realizando labores propias de la albañilería, ya que está inmerso en el proyecto de construirse la que será su última vivienda. Respecto al amor, Lozano ha señalado que "ahora solo estoy bien. El amor llega cuando llega, no hay que buscarlo. La última vez que me enamoré fue de Miriam, pero ahora llevo un año y medio sin nadie y sin hacer nada de nada. La próxima vez que esté con alguien será con una buena persona porque no puedo cometer errores que ya cometí".





Sobre si se plantea volver a trabajar en los medios, ya sea como presentador o como colaborador, el presentador ha asegurado qué “volverá” porque “le han hecho ofertas en Mediaset”, por lo que valorará a medio plazo la mejor opción para su reaparición pública.





