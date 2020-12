Desvelado el motivo por el que Carlos Lozano desapareció más de un año de la televisión

El pasado sábado, el plató de Telecinco recibió a Carlos Lozano como invitado. Tras más de un año desaparecido de los focos, el colaborador eligió a 'Sábado Deluxe' para reaparecer ante el público después del intenso enfrentamiento con Miriam Saavedra. Después de asegurar que volvía "desintoxicado de agentes externos", el presentador develó el motivo por el que decidió alejarse de la pequeña pantalla.

Lozano explicó a los colaboradora del espacio que "no le gusta nada la imagen que ha dado los últimos años en televisión" porque "no era él".

El entrevistado justificó su actitud pasada y reconoció que su conflictiva relación con Saavedra y la presión mediática pudieron con él. Es por esto por lo que decidió tomarse un descanso y volver cuando estuviera bien, "nuevo y renovado con nuevos proyectos", como se siente actualmente.

A raíz de esto, los colaboradores quisieron saber si había algún motivo por el que no tuviese ningún proyecto televisivo. Fue entonces cuando quiso aclarar su ausencia frente a las cámaras: "Yo podría estar trabajando de colaborador si quisiera. Soy presentador no colaborador. Si no trabajo es porque no me hace falta".

No obstante, confesó que suele recibir ofertas de trabajo como colaborador pero que no le hace falta el dinero, por lo que no tiene por qué "trabajar en televisión como colaborador". Además, considera que, dada su larga trayectoria al frente de diferentes formatos, no se le daría bien participar en debates.

Tras sus declaraciones, el programa de Telecinco puso un vídeo en el que se recordaban todos los últimos momentos de Lozano en el plató antes de desaparecer, todos ellos protagonizados junto a su ex pareja. Intentando no revivir ese conflicto, el presentador se negó a mirar a la pantalla, de lo que se dio cuenta María Patiño: "Lo primero, dices que eres un hombre renovado pero eres incapaz de mirar a Miriam cuando sale en pantalla".

'Sálvame' (Telecinco)

"Bombazo"

"Creo que no viene a cuento mirarla. No quiero saber nada. No quiero volver a lo mismo de siempre otra vez. Si me he retirado un año para curarme de esto, no voy a volver al asunto", explicó él. le contestaba él. "Entonces no estás curado", insistía Antonio Rossi.

Sin querer entrar al trapo, Lozano quiso lanzar un "bombazo": "Os voy a contar qué he hecho en este tiempo perdido", dijo mientras aseguraba que está "muy feliz" y que tiene varios proyectos televisivos. "Es personal y puede ser profesional, las dos cosas", agregó.

Ante las especulaciones de los colaboradores, quienes se preguntaban si el presentador había vuelto a encontrar el amor, él respondió lo siguiente: "Enamorado no, pero estoy viendo cositas… uno tiene que rehacer su vida, hay alguna persona que me hace un poco de tilín".