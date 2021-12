Mobility Cars presenta su nuevo modelo Kia 100% eléctrico EV6

Bajo el lema “Córdoba huele a nuevo”, Kia Mobility Cars, ha presentaod el lanzamiento de un nuevo concesionario junto al excluviso vehículo EV6, eléctrico 100%, con hasta 528 km de autonomía y con carga ultra-rápida.

El gerente Antonio Gil ha asegurado que“comenzamos como nuevo concesionario Kia en junio de este mismo año 2021 y le pusimos el nombre de Mobility cars, con una clara vocación, que tiene nuestro grupo y queremos que tenga esta nueva concesión, de dar el servicio de movilidad la ciudad de Córdoba.Nuestra meta era alcanzar los niveles que ya estaba consiguiendo Kia, durante estos últimos años, donde todo el año 2020 en su segmento fue el líder en particular a nivel nacional, aunque en Córdoba no representaba a tal posición.Tras unos meses de trabajo desde que hemos comenzado, en octubre conseguimos ser líderes en Córdoba de mercado con Kia y de estos resultados nos sentimos muy orgullosos.Obtuvimos una cuota de un 11 %, donde más de 1 de cada 10 coches que se han vendido en la provincia de Córdoba han sido Kia y queremos mantener esa línea ya que contamos con una ventaja competitiva actual en el mercado, que no tienen otras marcas y es la disponibilidad de vehículos.Esta falta de stock generalizada en muchas marcas, es debido a la falta de Microchip de componentes que hay en el mercado y de la cual no está sufriendo tanto Kia".

También ha añadido que "gracias a esto podemos dar ese servicio de mayor calidad a nuestros clientes y servirle el coche de forma inmediata o de una manera mucho más temprana.Decir que estamos muy contentos de que Kia se una al grupo ETICAlidad dónde está representando más del 40% del mercado la provincia de Córdoba y donde queremos seguir haciendo gala de nuestros dos pilares fundamentales que son el trato al cliente con la máxima calidad y con un trato del más Ético posible y la ese servicio nuestra ciudad de Córdoba.”





EV6





El EV6 es un crossover 100 % eléctrico de Kia que marca el inicio de una nueva era y sienta las bases del futuro. En él se encuentra inspiración y diseño. Con un patrón de luces único e irrepetible se extiende en una línea curva desde el paso de la rueda trasera hacia el otro lado por encima del maletero. Gracias a los múltiples LED, se crea un impresionante efecto piano para una declaración visual que no pasa inadvertida.

El techo del EV6 sigue una línea recta y deportiva que termina en un alerón tipo ala en la parte posterior. No solo perfecciona el diseño, sino que también mejora la aerodinámica y la eficiencia durante la conducción.Con el sistema multicarga de alta velocidad de 800 V, podrás seguir conduciendo. En tan solo 4 minutos y medio, conseguirás una autonomía de 100 km para tu EV6. Con un diseño robusto y atractivo, cada uno de los detalles están pensados para crear un aspecto deportivo y característico.