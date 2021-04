Un piloto saca a la luz lo que se está haciendo en los aeropuertos españoles: "Un riesgo para la salud"

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge las múltiples medidas y restricciones adoptadas a consecuencia de la pandemia Covid-19. Entre ellas, las pautas que se deben llevar a cabo en los aeropuertos. Sin duda alguna, las restricciones de movilidad han provocado la disminución del tráfico aéreo en todo el mundo, pero no es menos cierto que los aeropuertos son uno de los puntos críticos para la llegada del coronavirus y de sus variantes o cepas. Para analizar si en los aeropuertos se cumplen a la perfección las medidas preventivas, en el programa 'Horizonte', que presentan Iker Jiménez y Carmen Porter invitaron al piloto Ignacio Rubio.

NO SE CUMPLEN ALGUNAS MEDIDAS

La presencia de Ignacio Rubio en el plató de 'Horizonte' aseguraba tener una visión en primera persona de lo que se vive día a día en un aeropuerto y dentro de un avión. Rubio, piloto de Airbus 320, consultor aeronáutico y abogado; se refirió en primera instancia al tema de la cepa brasileña debido a su peligrosidad. Tanto es así que Brasil está en una situación crítica debido a esta cepa con casi 4000 muertos al día y un 90% de las UCI ocupadas. “El Gobierno dijo que iba a suspender los vuelos con Brasil, pero todavía existen vuelos procedentes de allí”, apunta el piloto.

Las medidas de los vuelos que vienen de países con alta incidencia son las siguientes: pasar un control de temperatura, portar una PCR original y, asimismo, pasar un control visual para ver si no se tiene ninguna sintomatología. “Con respecto a estas medidas hemos constatado que no se cumplen, o como minino, no se han cumplido cuando nosotros hemos ido a comprobarlo”, destaca.

UN RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA

Para conocer mejor la situación en los vuelos internacionales, Ignacio Rubio quiso contar su experiencia personal que vivió en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. “No me pidieron la tarjeta de embarque ni me tomaron la temperatura cuando entré al aeropuerto y pasé los distintos controles. También les enseñé una fotocopia de mi PCR, no la original, y me la admitieron”, explica Ignacio Rubio.

La sorpresa que se llevó el piloto fue mayúscula, ya que estaba comprobando con sus propios ojos que no se cumplen las medidas establecidas en el aeropuerto de Madrid, lo que supone un verdadero riesgo para la salud pública. “No se están cumpliendo las medidas que establecía el BOE y hay un riesgo evidente de que puedan acceder a España personas que transporten la cepa brasileña o cualquier otra cepa. Los controles aleatorios provocan un incremento de casos y todo esto supone un riesgo para la salud pública”, comenta Ignacio Rubio en 'Horizonte'.

