Los motivos por los que Ana Soria abandonó la plaza de toros de Granada cuando toreaba Enrique Ponce

Ana Soriavolvía el pasado sábado 26 de septiembre a una plaza de toros para ver la actuación de Enrique Ponce en Granada, durante la celebración de los festejos taurinos con motivo de la Virgen de las Angustias.

La joven almeriense había dejado de asistir a las faenas de su novio desde que el pasado 6 de agosto el diestro valenciano sufriese un percance. En concreto, el toro volteó a Ponce cuando se disponía a entrar a matar durante una corrida en El Puerto de Santa María. Este susto habría llevado a Ana Soria a tomar la determinación de no volver a acudir a los ruedos.

Sin embargo, la joven si que acudió el pasado sábado a los ruedos con polémica incluida. Aunque Soria no dudaba en ponerse en primera fila, a pesar del mal recuerdo que guardaba de la última vez y de que Ponce no dudó en tener de nuevo gestos de cariño con su novia para tranquilizarla, la joven estudiante de derecho decidió abandonar su localidad mientras Enrique Ponce toreaba.

Una actuación que provocó todo tipo de rumores, que Soria no ha dudado en desmentir a través de su cuenta de Instagram.

SORIA DESMIENTE LOS ABUCHEOS

A pesar de que el diestro valenciano no tuvo ningún percance durante la faena, Ana Soria se levantó de su asiento antes de que finalizase. Según las informaciones que ofreció el programa de Mediaset,'Socialité'aseguraban que el público la abucheó en su entrada. Según los testimonios recogidos por el espacio de Telecinco, Ana Soria se marchó superada por la presión.

EXCLUSIVA | Ana Soria huye de la plaza de toros de Granada entre abucheos y reprendida por el personal de seguridad #socialité374pic.twitter.com/tYDZbzkQRA — SOCIALITÉ (@socialitet5) September 27, 2020

Horas después de la emisión del programa presentado por María Patiño, la joven almeriense ha querido desmentir la información. En un comunicado a través de su cuenta de Instagram, Soria quiso dejar claro que no hubo ningún altercado. “Ayer me fui de la plaza de toros de Granada porque me sentí mareada y decidí salirme. Todo lo demás es completamente inventado”, decía.

Los motivos por los que Ana Soria abandonó la plaza de toros de Granada cuando toreaba Enrique Ponce

Además, la joven almeriense quiso añadir que la gente se mostró “más que cariñosa” en la plaza y recalcó que todo lo que se ha dicho en el programa de Telecinco es falso.

Por último, Soria agradeció a todas las personas que se han preocupado por ella en las últimas horas. De esta manera, la novia de Enrique Ponce ha respondido por primera vez al paso de las informaciones de la prensa, dejando así de intentar pasar desapercibida en el foco mediático en que está inmersa desde que se hiciese oficial su relación con el diestro valenciano.

