COPE
Podcasts
Nuestros podcasts
Nuestros podcasts

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 154: El de la rabia y el poder

El debut de Diego Caro volvió a mostrar la cara de la primera jornada de liga, y vence rotundamente por dos goles a cero al Antoniano

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 134: Ilusión bajo la lluvia
00:00
Descargar
COPE JEREZ

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 154: El de la rabia y el poder

Diego Yesa

Jerez - Publicado el

1 min lectura135:52 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 04 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking