Fabiola responde a la confesión de Bertín Osborne con un claro mensaje: "No la tiene como antes"

Bertín Osborne ha recibido en la última edición de 'Mi casa es la tuya' a la presentadora y actriz, Paz Padilla, para charlar en el programa de Telecinco sobre cómo ha afrontado los últimos meses tras el fallecimiento de su marido Juan Vidal. Sin embargo, la conversación derivaba sobre la situación que esta atravesando el presentador tras su divorcio de Fabiola Martínez.

La relación personal entre Paz Padilla y Bertín Osborne de amistad plena, y ambos tienen la confianza para desahogarse el uno con el otro y poder contarse cosas íntimas. En esta dirección, la actriz ha conseguido incluso arrancar una pequeña reflexión a Bertín Osborne sobre el momento actual que vive, marcado por su reciente divorcio de Fabiola.

Bertín Osborne se sincera con la actriz en #MiCasaPazPadilla: "A medida que cumples años, y te sientes solo, es muy jorobado" https://t.co/NZI6zAsfxY — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 25, 2021

Es por ello que Paz Padilla le ha querido preguntar lo que más le pesa en este momento de su vida y el presentador no ha podido silenciar su corazón y se ha abierto a contarlo: "Lo que más me pesa es tener la edad que tengo y no tener una familia conmigo. A medida que cumples años y te sientes solo. Es muy jorobado".

No es la primera vez que Bertín se sincera sobre su separación de Fabiola. Ya en la entrevista con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presentador recuperaba una frase que pronunció la presidenta y con la que parece haberse sentido identificado en los últimos meses, marcados por su separación de Fabiola: "Uno se da cuenta de que el amor se acaba cuando no quieres volver a casa". El cantante explicaba uno de los obstáculos con los que se encuentra cada vez que llega a casa: "En casa estoy solo, casi procuro volver más tarde y así no estoy más tiempo solo".

.@bertinosborne: “En casa estoy solo, casi procuro volver más tarde y así no estoy más tiempo solo” https://t.co/Zd6hjTNfG5#MiCasaAyusopic.twitter.com/UmX2PiQQYb — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 10, 2021

Por primera vez, Fabiola Martínez ha respondido a las declaraciones sobre la pena que siente Bertín Osborne por no tener a su familia a su lado. Fabiola ha asegurado que no tenía ni idea de que su exmarido había hecho estas declaraciones y le ha enviado un claro mensaje recordando que, a pesar de su separación, "él tiene familia. No la tiene como antes pero la tiene".

La exmujer del cantante ha insistido en que su relación sigue siendo buena y que el cantante "viene bastante a menudo a casa a ver a los niños", a pesar de que su relación haya terminado. La venezolana ha recordado que Bertín Osborne tiene en ella a su familia y siempre la tendrá: "Claro que sí, siempre".





Respecto a su divorcio, Fabiola Martínez ha señalado que aún no han firmado el divorcio, pero será pronto y ha recordado que "no hay ningún problema pero la verdad es que nos lo estamos tomando con calma". Lo que si tiene claro la venezolana es que no habrá reconciliación: "No, que va".





