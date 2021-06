Así es la nueva casa en la que vivirá Fabiola Martínez: su localización y el papel que juega Bertín Osborne

La empresaria venezolana Fabiola Martínez se ha sincerado este viernes sobre la que será su nueva residencia a la que se trasladará con sus hijos tras la ruptura con el cantante y presentador de televisión, Bertín Osborne. Una separación que ha acaparado las principales portadas de los medios de sociedad y prensa del corazón después de que ambos anunciasen en el pasado mes de enero que ponían punto y final a más de dos décadas de relación.

Ahora, en una entrevista con la revista Semana la ex pareja de Bertín hablaba alto y claro sobre sus proyectos personales y de futuro, por qué ha tenido que dejar aparcado su proyecto más inmediato y cómo será la nueva residencia a la que se marchará con sus hijos Kike y Carlos. Además, Fabiola ha querido explicar cuál va a ser el principal papel del presentador de 'Mi casa es la tuya' durante el próximo verano en la vida familiar.









La nueva casa de Fabiola Martínez



En la entrevista, la presidenta de la Fundación Bertín Osborne explicaba que la nueva casa que ha encontrado está “reformada para personas con movilidad reducida”, en referencia a los problemas diarios que afronta su hijo Kike. Explica Fabiola que a partir de ahora vivirá más cerca del centro de Madrid, aunque no estará en la almendra central de la capital. “No es en el centro, pero tampoco es fuera del radio de Madrid como estoy ahora en la casa. El piso está más cerca de todo lo necesario y se puede hacer vida andando… ”

El objetivo, según explica, es preparar la casa a lo largo del verano para que esté preparada para sus hijos en la vuelta del curso escolar. Por ello, tanto Carlos como Kike tendrán que pasar toda la temporada de vacaciones en la casa de su padre en Sevilla. “No tengo planes de verano, más que los niños que pasarán con su padre en el campo el verano hasta que me instale en la nueva casa. Una vez tache esa tarea de mi lista de prioridades inmediata, entonces veré si queda tiempo para unos días de relax… ”, comenta Fabiola, antes de explicar que ahora está demasiado ajetreada para continuar sus estudios de posgrado.

“El MBA lo he tenido que parar porque no me da para todo y ahora tengo bastante cosas que organizar antes de volver a centrarme, que espero sea en septiembre”, concluye.









Fabiola, ¿un nuevo amor?



Recientemente le preguntaban también a la venezolana en unja entrevista para la agencia Europapress por su horizonte amoroso y si podría estar cocinándose una nueva relación. Fabila, por su parte, era tajante: “Yo no estoy en eso ahora ni nada, nada, cero, cero. Ahora es el momento de estar conmigo, de quererme y cuidarme ya está, eso es lo único que me importa ahora”, aseguraba a la prensa.

“Mira, igual que Bertín en su momento ha dicho todo lo que ha dicho, es verdad que yo siempre le decía a mis amigos y al entorno con Bertín que yo no me imaginaba en la vida de otra manera, que había encontrado a la persona pero hay veces que las cosas cambian y llegamos hasta donde hemos llegado. Yo ni me planteo nada, ni me interesa. Yo soy feliz conmigo misma”, zanjaba la empresaria, que aseguraba estar a gusto sin alguien especial a su lado.