Enrique Ponce y la joven almeriense, Ana Soria, continúan con su tranquila vida en Almería, alejados de los medios de comunicación y de las redes sociales, una decisión que la pareja adoptó hace tiempo, harots de ser el centro del foco mediático y social, tras convertirse en pasto de dimes y diretes. Una decisión que también les llevó a instalar su residencia en Almería, ciudad natal de la joven Soria.

Cuando su relación sentimental se hizo pública en el primer verano pandémico de 2020 tras el anuncio de separación del diestro y la empresaria cordobesa Paloma Cuevas, muchos profetizaron que lo suyo sería tan sólo pasajero y que, pasado un tiempo, Ponce volvería junto a su exmujer. Y la realidad es que el tiempo ha jugado en contra de los pronósticos, al menos hasta ahora, ya que el torero y la almeriense han sabido consolidar su amor, por encima de habladurías y críticas.





Hace unas semanas, volvían a ver la luz informaciones que sostenían que la relación estaba en crisis, que las discusiones eran insostenibles y que Ponce echaba de menos su vida anterior, algo que parece que no es verdad.





Enrique Ponce: el motivo de su ausencia en México y su vida en Almería junto a Ana Soria





De hecho, según apunta 'El Español', el diestro de Chiva está "encantado" con su vida en Almería y mantiene una relación estable con Ana Soria. Sin embargo, acostumbrados a ignorar lo que dice de ellos, la pareja se ha mostrado molesta con la última filtración sobre su crisis de pareja, que consideran interesada.

Ponce y Soria están viviendo un buen momento como pareja, aunque no se pude negar que el torero extraña su finca Cetrina y también a sus hijas, a las que antes, como es lógico, veía diariamente. Pero ha sabido adaptarse y "viaja con frecuencia a Madrid sin que nadie se entere". Además, el torero no ha perdido sus amistades, y se escapa siempre que puede a la finca de Miguel Báez 'El Litri'.

Y aunque pueda parecer extraño, la nueva vida de la pareja en Almería ha estado centrada en su mascota, el pequeño Ney. Al parecer, Ponce y Ana Soria han estado acudiendo a una clínica de adiestramiento de perros, ya que la mascota se ha visto necesitada de cierta disciplina en los últimos meses.

De hecho, al contrario de lo que pudiese parecer, el torero no es un hombre de grandes lujos. De hecho, algunas fuentes cercanas a la pareja han dado detalles sobre la celebración del 50 aniversario del diestro. El 8 de diciembre de 2021 Ponce cumplió 50 años y lo celebraron comiendo en un restaurante de comida rápida. Más tarde, Enrique y Ana pasaron la tarde en la casa de los padres de ella, donde se comieron la tarta en la más estricta intimidad y con la discreción que siempre los ha caracterizado.

Con respecto a la vuelta a los ruedos de Enrique Ponce, el informante a este periódico confirma que el diestro no hará las Américas y México tendrá que esperar. En un principio se lo planteó, pero nunca formalizó nada. La razón no es otra que la económica.

Según han informado a 'El Español': "No le termina saliendo rentable. En la actualidad, en contra de lo que se ha dicho, el toreo allí tampoco está mejor pagado que aquí e irse allí es para hacerlo unas cuantas semanas. No es un ir y venir y, haciendo cuentas, no sale viable". Él le tiene mucho cariño a esa ciudad desde siempre, pero prefiere este 2022 hacer "pequeñas cosas en España y en grandes plazas en las que vea, al menos, beneficios".





Sigue en pie, eso sí y hasta la fecha, torear en las Fallas de Valencia. Su gran despedida, ésa con la que sueña, se hará cuando todo vuelva a la normalidad, tanto a nivel pandémico como económico.





