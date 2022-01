Hace un año y medio que se hacía pública la relación entre el torero Enrique Poncey la joven almeriense Ana Soria, tras la sepación del diestro de su exmujer, Paloma Cuevas. Un idilio que les colocaba en el foco mediático a diario, y es que la pareja se profesaba de forma constante muestras de amor y cariño tanto en público como mensajes a través de las redes sociales.





Sin embargo, desde que el torero anunciase su retirada temporal de los ruedos a mediados de 2021, la pareja cerraba sus perfiles en Instagram y trataban de pasar desapercibidos. Entre otros motivos, el principal era porque se acercaba la comunión de la hija del torero y Paloma Cuevas, un evento familiar al que Ana Soria no estaba invitada.

A pesar de que la tranquilidad ha sido bienvenida durante un tiempo, algunas fuentes apuntan a que están pasando por una crisis de pareja por este mismo motivo.





Los motivos que podrían romper la relación de Enrique Ponce y Ana Soria





Según apuntan algunos medios, todo comenzó cuando a finales de 2021, Ponce fijó en su calendario las primeras fechas de su regreso a los ruedos, que tendrá lugar en México.

Y es que este regreso del diestro de Chiva a los ruedos no le gusta nada a la joven almeriense. Tras anunciar su retirada, Soria esperaba que esta fuese de forma definitiva, sin embargo no es así, ya que además, de México, Ponce estaría preparando otras corridas en países latinoamericanos. Una gira en la que, casi con toda seguridad, Ana Soria no podrá acompañarle porque tiene que volver a sus estudios de Derecho.”





Además, hay otro motivo que también podría estar detrás de la crisis que, supuestamente, atraviesa la pareja. Una fuente de su entorno desvela al periódico 'La Razón' que “Enrique no acaba de adaptarse a la vida, aburrida, en Almería, y Ana espera un sí por respuesta a su intención de casarse con Ponce, un sí que brilla por su ausencia.” Esta fuente, también apunta a que fueron las dos hijas de Enrique las que pidieron a su padre que se dejara de presumir de novia en las redes sociales. De hecho, Ponce no habría conseguido que sus hijas y la joven almeriense tuviesen una relación cómoda.

Por otro lado, en el programa de Mediaset que presenta María Patiño, ‘Socialité', dejaron entrever que el torero añora su vida familiar de antaño, con las largas jornadas de juegos con sus hijas en la finca La Cetrina, que es más de campo que de ciudad y que Almería, donde vive con Ana, se le queda pequeña.





Enrique Ponce: su vuelta a los ruedos y su debul musical





Lo que si sabemos es que el diestro, que acaba de celebrar su 50 cumpleaños, va a celebrar la entrada en esta década con dos grandes hitos: su vuelta a los ruedos y su debut musical. Todo apunta a que esta será la última temporada taurina de Ponce, que abandonará las plazas para subirse a los escenarios.

Según adelanta la revista “Semana”, el distro ha creado una sociedad limitada llamada “Oye flaco” con la que podría hacer espectáculos, entre otras cosas, lo que deja ver que Ponce no se conforma con cualquier cosa. Después de grabar un disco con ‘Materia Prima’, lo llamativo es que este está dentro de un cajón y nada más se sabe sobre ello, aunque puede que sea a partir del segundo semestre de 2022 cuando tengamos noticias sobre su primer albúm.





