El drama de los que no tienen ni donde guarecerse durante esta cuarentena

Los españoles tenemos que quedarnos en nuestras casas, pero hay quien no es consciente de que hay españoles que no tienen casa. La Fundación ProLibertas, impulsada por los Trinitarios, lucha contra la exclusión social atendiendo y ayudando a personas en necesidad o en riesgo de exclusión.

Su comedor social lleva más de treinta años dándole el pan de cada día y una sonrisa a quienes más les cuesta sonreír. En estos momentos en los que el miedo atenaza hasta a los más valientes ellos no dejan su actividad porque son conscientes que resultan más necesarios que nunca. Y necesitan medios y apoyo.

Eduardo García Carmona, Delegado de la Fundación ProLibertas en Córdoba, reconoce que desde el comienzo de esta crisis su prioridad fue “no dejar desatendida a las personas en situación de vulnerabilidad”. Eso sí, sin desatender las recomendaciones de salud: “desde el viernes 13 de marzo decidimos que nuestro voluntariado -80 personas- no viniese nadie atendiendo a las instrucciones de las autoridades sanitarias. Acordamos cerrar el comedor para recibir la alimentación, pero sí ofrecer unos packs de alimentos con bocadillos y fruta para las personas que lo necesitasen. En el patio de la casa libertad de la calle Sagunto, porque así tiene más seguridad, estamos ofreciendo esas bolsas”.

En ese mismo local están dando desayunos y el servicio de duchas no ha dejado de funcionar. También reparten ropa y medicación y mantienen los servicios de consigna y lavandería. Y todo con el personal contratado, sin voluntarios, y durante los primeros días sin las medidas de seguridad necesarias: “al tercer-cuarto día ya sí contamos con mascarillas que nos proporcionó ProLibertas, la UCO y el alcalde de Córdoba que nos dio también unas cincuenta desechables”.

Este mismo lunes repartieron 156 packs de alimentos y bebidas a personas sin hogar

¿Qué necesitan? ¿Qué se puede hacer por quienes trabajan para que los menos afortunados sobrevivan en estos momentos inciertos?: “Hemos pedido desde primera hora que se organizaran actuaciones entre las administraciones para que se garantizara que las personas sin hogar fueran atendidas. Ha pasado una semana y media y nosotros seguimos atendiendo a muchas personas. Por ejemplo, el viernes 13 entregamos 124 packs y ayer mismo 156 packs. Y eso que el albergue municipal y la casa de acogida de Cáritas han dejado confinadas a las personas que estaban en los recursos de ola de frío. Veinte en cada uno”.

De paso, se podrían evitar episodios surrealistas como denuncias interpuestas por estar en la calle a personas que no tienen donde cobijarse: “Hay personas que siguen estando en la calle y a quienes la policía les ha parado y les ha puesto denuncia. ¿Cómo se van a confinar si no tienen casa ni lugar donde resguardarse?”.

¿Nos ayudas a cubrir necesidades?

Nuestras delegaciones, especialmente en #Madrid y en #Córdoba, necesitan MASCARILLAS.

En el caso de Córdoba, también DELANTALES plásticos.

¿Nos ayudáis a conseguirlos?

¡Gracias! ���� pic.twitter.com/qTXvz8g5qM — Prolibertas (@FProlibertas) March 24, 2020

La crisis económica va a complicar en los próximos meses su trabajo y, de paso, a hacerlo más importante porque cuenta García que “además de las personas sin hogar, cada día más se están presentando familias que están en sus casas y se han quedado sin ingresos y no tienen comida para la unidad familiar. Nos la han derivado desde servicios sociales porque creen que nuestro recurso ha sido el único que está dando respuesta desde el inicio de la crisis a todos los que lo han necesitado”.

El delegado de ProLibertas reparte felicitaciones a los suyos: “los compañeros de la fundación ProLibertas porque no se han retirado sino que se han puesto a la ayuda de la gente más necesitada. Desde las cocineras, limpiadora, administrativo… Hasta la compañera que trabaja en LiberTienda. Todos preparando comidas, repartiendo, yendo a recoger comida haciendo de transportistas. Es loable el esfuerzo que están haciendo para no dejar desatendida a tanta gente sin hogar” y también a las “empresas de Córdoba que ante el cierre de sus negocios han preferido donar su comida para que la pudiéramos repartir. Muchas personas que nos han llamado para apoyarnos y ofrecernos recursos y donativos".

También conserva reproches García: “ha habido algunas entidades sociales que no han estado a la altura de las circunstancias y a pesar de tener recursos personales y económicos no han dado respuesta. Políticamente a las administraciones les está costando muchísimo y no está surtiendo los efectos a la rapidez que era conveniente. Seguimos esperando más recursos para las personas sin hogar. El papel del ejército no sabemos cuál está siendo. Por aquí no se les ha visto el pelo para ayudar a las familias vulnerables”.