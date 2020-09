¿Niño o niña? El secreto mejor guardado de Paula Echevarría podría quedar descubierto

Paula Echevarría va a ser madre. Tal y como anunció la actriz e influencer a través de una foto con su pareja y su hija, está embarazada. El impacto en redes sociales fue casi de inmediato, convirtiéndose en tendencia por la buena noticia.

“Estamos muy felices de poder compartirlo con todos vosotros. ¡En unos meses seremos uno más!”, escribía junto a una fotografía con su pareja y la pequeña Daniella.

Paula Echevarría mantiene una relación desde hace casi 3 años con el exfutbolista Miguel Torres. Además, su pareja también sonríe por su nuevo futuro profesional. El exjugador del Madrid ha fichado como tertuliano de El Chiringuito, el programa que presenta Josep Pedrerol.

¿Niño o niña? Un desliz podría haber desvelado el secreto

La actriz ya tiene una hija, Daniella, de 12 años. Esta niña es fruto de su relación con David Bustamante. Sobre ese anuncio de embarazo, la pareja de Paula recibió un mensaje muy importante en su Instagram. Las palabras de su hermano. Luisma dio la enhorabuena así al futuro papá, Miguel Torres: “Quién te iba a decir a ti que ibas a ser padre de un Sportinguista...”.

Un comentario con el que, quizás, habríamos conocido que Paula y Miguel esperan un niño. Así bromea el futuro tío sobre el equipo de fútbol asturiano al que anima toda la familia Echevarría. Por tanto, vemos como ha dejado entrever el sexo del bebé.

Por el momento no hay confirmación oficial. Tendremos que esperar para saber si Daniella jugará con un hermano o hermana.

Paula confesaba recientemente que se encuentra "muy contenta y muy feliz". Además de agradecer las felicitaciones de la prensa por su embarazo, la ex de David Bustamante prefiere no revelar de cuánto está, afirmando que "de poquito todavía". Sea como sea, una incipiente tripita se adivina en la espectacular figura de la actriz, a la que no se puede negar que el embarazo le está sentando de maravilla. A su salida del centro para cuidar su estética, le esperaba su chico y futuro padre, Miguel Torres.

Ahora tendrán que rehacer un poco sus vidas por una noticia muy especial. Ambos esperan su primer hijo en común.