Celia Villalobos: de jugar al Candy Crush en el Congreso a 'gamer' profesional

El mundo de los videojuegos se ha convertido en una de las grandes aficiones a nivel global, especialmente en los últimos años gracias a los gamers y streamers, que han logrado hacer de ellos un deporte con los llamados eSports.

Son muchos los que se han sumado a esta moda como actores, empresarios o políticos, y no dudan en reconocer su pasión por ellos. Lo vimos con Henry Cavill y su monstruoso PC, o en el caso de España, muchos deportistas de élite como Fernando Alonso o Gerad Piqué, quien incluso organizó un torneo durante el confinamiento.

Join me to create the future of football in eSports! ? https://t.co/90U1XQq27ppic.twitter.com/xo2zjn7p1Z