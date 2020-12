La traición de Antonio David Flores a Canales Rivera y la decepción de Jorge Javier Vázquez

Todo un espectáculo se vivía ayer en el plató de ‘Sálvame’, programa que dirige Jorge Javier Vázquez. La tensión me mascaba cuando José Antonio Canales Rivera se enteraba en directo de que Antonio David Flores lo traicionaba.

Flores no tuvo otra cosa que contar a la dirección del programa ‘Sálvame’que una chica aseguraba haber mantenido una relación con el torero hace tres semanas concretamente en Madrid. La noticia llegó como un jarro de agua fría a Canales que rompió a llorar, además de sentir una gran decepción con el malagueño. En declaraciones del andaluz aseguraba que "esto es de ser una persona mala, y no porque me haga daño a mi, sino porque hace daños a terceras personas".

La decepción y lágrimas de Canales venían además por la fomra en la que la información llegaba a la redacción del programa. Flores levantó el teléfono, marcó y solto aquello de: "Tengo un pelotazo. El testimonio de una chica que asegura haber tenido una noche loca con el torero", explica alguien del equipo. Ya en plató Flores relataba que "ella viajó a Madrid hace tres semanas e incluso se ha dejado unos calzoncillos en la habitación".

Cuando cualquier redacción recibe una información como esta, el siguiente paso es contrastar la información, por lo que la dirección de ‘Sálvame’ se puso en contacto con la joven, llamada Cynthia Martínez. Esta aseguraba que Flores le estaba gestionanando sus posibles apariciones en los programas de Telecinco: «No me esperaba todo esto. Antonio David me está moviendo para poder salir en la tele, en los programas ‘Deluxe’ y ‘Sálvame’. Él seguro que va a querer que lo cuente. Habladlo todo con Antonio David y listo, porque yo soy nueva en esto, estoy verde. Le voy a hacer caso a él.

Con este testimonio se quedaba claro que Flores estaba gestionando unas entrevistas que le reportaría beneficios económicos, a costa de todo. Esto pone de manifiesto que la gran inquietud por parte de muchos en este país es vivir del cuento a costa de cualquier personas. Este es el daño que los programas del corazón está haciendo a la sociedad.

Para el presentador del programa, ha sido una mala noticia descubrir cómo Antonio David ha traicionado de esta manera a Canales afirmando que "te estás destapando como un gran manipulador". Para Vázquez el malagueño ha traicionado a Canales Rivera con el agravante de que "tenías relación de cercanía y cariño", al menos aparentemente.

Por su lado, y como es habitual, las redes sociales se han movilizado y se han publicado muchos mensajes insultando a Antonio David Flores y pidiendo su cese como colaborar en el programa.

