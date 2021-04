Iker Jiménez, sin pelos en la lengua, sobre la vacunación de AstraZeneca: "No me fío"

Tras lo acontecido las últimas semanas con las informaciones relativas a las vacunas de AstraZeneca, la población española tiene miedo a recibir esas dosis y sufrir uno de sus efectos secundarios, los trombos. Una situación que también podría repetirse una vez que comience la inoculación de la vacuna de Janssen, que también fue paralizada la semana pasada por la FDA.

Son muchas las dudas respecto al proceso de inmunización y desde el Ministerio de Sanidad, la información ofrecida ha ido variando por días e incluso por horas, lo que también ha contribuido a generar una incertidumbre aún mayor entre la población española. De hecho, hoy mismo hemos conocido que Andalucía preguntará en el Consejo Interterritorial si es posible administrar la dosis de AstraZeneca a las personas del rango de entre 65 y 69 años.

Una de las últimas personas en mostrar sus críticas ante este proceso de vacunación ha sido el presentador de 'Cuarto Milenio', Iker Jiménez.





El ataque de Iker Jiménez a la vacunación contra la Covid: "No me fío"





Iker Jiménez ha vuelto a recordar que son muchas las críticas que ha recibido por el tratamiento que ha dado a la información sobre el coronavirus y ha incidido en cómo le tacharon de alarmista, insistiendo en la veracidad de las informaciones ofrecidas en su programa. Además, el periodista ha atacado duramente el proceso de vacunación y los constantes cambios de opinión de las autoridades acerca de la vacuna de AstraZeneca: "Lo de AstraZeneca ha sido un cachondeo, no me fío de ellos".





Iker Jiménez ha recordado que son muchas las contradicciones que desde las autoridades sanitarias se han trasladado a la población, lo que ha generado muchas dudas: "Entonces yo me quedo mirando y digo ' es lo de siempre, el que decía que no pasaba nada decía que no había que llevar mascarilla en la tele', el médico afable de la tele, o el experto, o el virólogo. Que esto podía ser un resfriado y que los aerosoles no existían. Esos mismos me dicen ahora que no pasa nada con esta vacuna. Oiga, tengo derecho humano a por lo menos estar inquieto, ¿saben ustedes? "

No es la primera vez que el presentador de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte' muestra sus dudas respecto a las informaciones relativas a la covid y a la vacunación. Hace una semana, Jiménez explicaba en sus redes sociales: "Llamar a la calma esta bien, pero pueden pasar dos cosas: que funcione o que pase todo lo contario".









Iker Jiménez: "Nosotros seguiremos con la misma honestidad de siempre"





El presentador de 'Cuarto Milenio' ha mostrado, como reflexión final en su programa, su escepticismo ante lo que está ocurriendo: Hay cosas que claman al cielo y hay que contarlas, ¿no pasa nada de verdad? ¿nos toman por tontos o qué pasa? Yo no estoy diciendo que una vacuna sea buena y otra mala, lo que estoy diciendo es que lo que pasa no es muy normal…"

Jiménez ha insistido en que "tengo la sospecha de que muchas personas que tienen los mismos datos que yo no los cuentan, veremos qué ocurre señores y señoras, nosotros seguiremos con la misma honestidad de siempre, sin amedrentar a nadie”.

