Que nada se pierda

Las últimas palabras de la homilía de León XIV en la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, arrancan de unas palabras de este último: “Si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final”. Y el Papa concluyó diciendo que así podremos “disfrutar la vida al máximo e ir al encuentro del Señor en la fiesta del cielo”. No se puede indicar con más claridad y sencillez la sustancia de la santidad. Como explicó en otro momento, si Dios está en el centro, todas las cosas que nos importan no sólo no se perderán, sino que “encuentran su lugar en el gran designio del Señor”. Y es que, como observó el Papa dirigiéndose especialmente a los miles de jóvenes presentes ayer en la Plaza de San Pedro, “el riesgo más grande de la vida es desaprovecharla fuera del proyecto de Dios”.

Este fue, sin duda, el eje de la gran fiesta eclesial de ayer: la santidad coincide con la plenitud de la vida, es siempre un más, una fecundidad inesperada; es un cumplimiento, una abundancia del corazón y una luz de la inteligencia. Y por eso suscita el deseo de ser seguida, como hemos visto suceder en torno a las figuras de Acutis y Frassati.

El Papa subrayó también que la comunidad cristiana es el campo en el que prende, se alimenta y madura el camino de la santidad. En el caso de Acutis fue, sobre todo, su familia y la comunidad parroquial; en el de Frassati fueron la escuela y diversas asociaciones eclesiales. También insistió en los medios sencillos, al alcance todos, que sostuvieron su camino: la celebración de los sacramentos, la adoración eucarística, el ejercicio de la caridad, la devoción a los santos y a la Virgen. Y desde luego, todo eso no les encerró en un perímetro de falsas seguridades. Al contrario, les abrió la mirada a las necesidades de quienes encontraban y les impulsó a comprometerse en numerosas iniciativas. Ni siquiera la temprana enfermedad y el acecho de la muerte frenaron su ímpetu de vida: sabían que con Jesús en el centro, “nada de su existencia se perdía”.