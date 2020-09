Así está siendo el "Baby boom" de las 'influencers' tras la cuarentena

Son muchos los expertos que habían avisado de la posibilidad de un inesperado "baby boom" durante este confinamiento, y así ha ocurrido. Maria Pombo, la andaluza Bridalada o la modelo Alice Campello han anunciado sus embarazos en redes sociales.

Todas ellas muestran a través de las redes sociales cómo está siendo la dulce espera y cómo están disfrutando este momento tan especial de sus vidas.

Un año después de su boda con Pablo Castellano, la conocida influencer anunciaba su primer embarazo. Una noticia que, como no podía ser de otra forma, compartió con de seguidores de Instagram a través de un emotivo vídeo que mostraba su ecografía. "Estamos felices de poder contaros que nuestra familia crece y que pronto seremos uno más. No has nacido y ya te queremos", y ha obtenido más de dos millones y medio de likes. Pombo ha confirmado que se trata de un niño, al que llamarán Martín.

Un mensaje que alegraba a la pareja, que también ha anunciado recientemente que María padece esclerosis múltiple, al igual que su madre, y cuyo tratamiento esta combinando con la dulce espera.

La modelo y empresaria, Alice Campello, también encara ya la recta final de su embarazo. Casada con el futbolista Álvaro Morata, ambos esperan su tercer hijo, tras el nacimiento de los gemelos Alessandro y Leonardo. En esta ocasión, también se trata de un varón al que van a llamar Edoardo.

Carmen de la Cruz,instagramer y blogera de éxito andaluza, que ha inspirado a miles de novias e invitadas a bodas, también ha anunciado recientemente su primer embarazo, y también espera un niño, Carlos.

También van a formar familia numerosa, la influencer Natalia Coll y su marido Adrián González, hijo de Míchel. Tras sufrir un aborto el pasado año, la joven se ha mostrado muy ilusionada en esta nueva espera.

Al igual que el resto, la también amiga de María Pombo, espera un niño al que van a llamar Bruno.

La última en anunciar su embarazo es la influencer María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo. Coincidiendo con su primer aniversario de boda, la pareja ha anunciado con un video, que protagoniza su hijo Tomás, esta noticia.

Una noticia que ha sido muy bien recibida por sus seguidores y que alcanza, entre las publicaciones de ambos, más de medio millón de me gustas.

