COPE
Podcasts
Córdoba
Córdoba

En vídeo La Linterna en directo desde Córdoba

El director de La Linterna emitió en directo este lunes desde el Hotel Eurostars Palace con un lleno absoluto de público para poner el foco en la Base Logística del Ejército de Tierra

En vídeo La Linterna en directo desde Córdoba
00:00

En vídeo La Linterna en directo desde Córdoba

Redacción COPE Córdoba

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

Escucha en directo

En Directo COPE CÓRDOBA

COPE CÓRDOBA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

02:00 H | 16 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking