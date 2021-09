Vox exige la construcción de un nuevo parque de Bomberos en Córdoba

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha mostrado su indignación por “el entorno en el que trabajan los bomberos de Córdoba”, tras visitar el parque de bomberos de la Avenida de los Custodios. Badanelli ha insistido en que “esta situación no es circunstancial. Desde VOX queremos también denunciar el maltrato que reciben los funcionarios municipales por parte de este Gobierno de José María Bellido, nunca hemos visto trabajar a los funcionarios con tan pocos recursos, pocos medios y tanto estrés, no se escapa ninguna Delegación”.

Volviendo a la situación de los bomberos, la portavoz municipal de VOX, ha explicado que “la situación del parque de la Avenida de Los Custodios es muy preocupante. Llevamos meses trabajando porque se respete el trabajo de los bomberos de Córdoba y este Gobierno solo hace parchear unas instalaciones que están en semi ruina y que no sirven para mejorar el día a día de la importante labor que realizan. Un edificio en el que no hay torre de entrenamiento, no funciona la piscina, y lo más preocupante, con un deficiente sistema de transmisiones de comunicación que hace que tarden en atender una emergencia más de lo que debieran”.

Hoy 43 grados en el exterior y 35 grados en el interior del Parque Central de Bomberos.??

Llevamos más de un año con la reforma paralizada, sin puertas, con nula eficiencia energética y con las máquinas de aire acondicionado averiadas. ¿Que opinara riesgos laborales sobre esto??? pic.twitter.com/BLXskECRCD — Córdoba_bomberos (@cordobafire) July 11, 2021





Además, desde el Sindicato Andaluz de Bomberos, su portavoz Gabriel Merchán, ha confirmado las palabras de la portavoz de VOX, y ha recordado la precariedad de las intalaciones.

Audio





Por último, Badanelli ha insistido en que, “aunque Córdoba se haya convertido en la ciudad de las intenciones con este Gobierno del PP, hay que dejar de prometer y de anunciar en prensa para comenzar a trabajar en este proyecto.

Para ello hay que dotarlo de presupuesto de aquí a dos o tres años, estudiar los terrenos disponibles, y usar el antiguo parque de bomberos para ampliar las instalaciones de la Policía Local. Estamos hablando de un servicio que puede salvar muchas vidas”.