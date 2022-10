PP, Cs, Vox y el edil no adscrito aprueban crear una comisión que estudie la gestión del turismo

Los grupos de PP, Cs y Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, junto al edil no adscrito David Dorado, han aprobado este jueves en el Pleno Ordinario, con el voto en contra de PSOE, IU y Podemos, la creación de una comisión de estudio para la determinación de "la forma más viable e idónea" para la gestión del servicio público de información y promoción turística de la ciudad, ante la labor que realiza el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), constituido en marzo de 2017.

Al respecto, el delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico (PP), ha expresado que "es el cumplimiento de un compromiso político adquirido en la aprobación de los anteriores presupuestos y como tal se trae, una vez que ha concluido el proceso de determinación de la forma de gestión del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC)".

Así, el edil considera que "es el momento adecuado para esta comisión, que es el germen del trabajo que dará lugar a ver cómo se gestiona el turismo en la ciudad", a lo que ha añadido que "se verá la mejor fórmula de gestión, si la actual o una futura", aunque "el compromiso adquirido es que se tienda a la gestión desde el propio Consistorio y no con un organismo autónomo", ha avanzado.

En concreto, la comisión estará compuesta por la presidenta del Imtur y primera teniente de alcalde delegada de Turismo, Isabel Albás (Cs), un miembro de cada uno de los grupos, así como el concejal no adscrito, representantes del Consejo del Movimiento Ciudadano, la Confederación de Empresarios (CECO) y el Consejo Social de la Ciudad, además de personal del Consistorio.

Según recoge el escrito del coordinador general del Ayuntamiento, dado que el Imtur tenía en agosto un período medio de pago de 254,86 días, retrasos en el período medio de pago que "se mantiene en el tiempo", porque en abril era de 390,66 días, "contribuyendo al incumplimiento global del período medio de pago del Consistorio y sus entes instrumentales y teniendo en cuenta que es necesario dotar al servicio público de turismo de una mayor eficiencia, eliminando las duplicidades derivadas de la existencia del Imtur y la Delegación de Turismo", se entiende que "es necesario que se tramite expediente para la determinación de la forma más viable e idónea de gestión del servicio".

Además, el informe del titular del órgano de apoyo de la Junta de Gobierno Local indica que si el Pleno acordase que "la forma de gestión más adecuada para prestar el servicio no es la gestión directa por el Imtur, el Pleno adoptará también el correspondiente acuerdo de disolución del organismo, en el que designará al órgano administrativo que asumirá las funciones de liquidador y se comunicará al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para su publicación".

Asimismo, se apunta que "la liquidación tendrá lugar por la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo del Imtur en la entidad que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones", a lo que agrega que "el órgano designado como liquidador determinará, en cada caso, dónde se integrarán los elementos que forman parte del activo y pasivo del organismo público liquidado, por ejemplo la Delegación de Turismo".

Y se precisa que "el Consistorio quedará subrogado automáticamente en todas las relaciones jurídicas que tuviera el Imtur con sus acreedores, tanto de caracter principal como accesorias, a la fecha de adopción del acuerdo de disolución, incluyendo los activos y pasivos sobrevenidos". "Esta subrogación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas", señala el informe, para apostillar que "formalizada la liquidación, se producirá su extinción automática".

LA OPOSICIÓN

Ante ello, el concejal del PSOE José Rojas ha advertido de la situación del Imtur "durante más de tres años de falta de gestión", pero "se intenta actuar sobre un organismo que tiene claramente decidida la gestión del turismo, cuando en esta ciudad es prácticamente un eje esencial para generar empleo y riqueza, con más de 600 millones de euros, según la universidad", ha enfatizado.

En este sentido, ha indicado que "ante los momentos de incertidumbre, donde hay más necesidad que nunca de apuntalar para mejorar el sector turístico y empresarial de la ciudad, la política turística local es desacertada y el alcalde ha permitido que este organismo ya no sea el referente y pierde la confianza en el sector turístico por los vaivenes que se producen y la falta de política y modelo", de ahí que haya reprochado que se vaya a "liquidar" este ente, "sin una mínima memoria de gestión, ni la situación en la que quedan los empleados".

El portavoz de IU, Pedro García, ha declarado que "hace cinco años ya se hizo esta comisión que salió por unanimidad, donde todos los técnicos municipales dejaron clara cuál es la mejor herramienta para la gestión del turismo", de modo que supone que "los mismos técnicos dirán lo mismo".

Ha subrayado que no entiende "por qué hay que disolver un organismo autónomo y no otros", a lo que ha agregado que "la eliminación del Imtur es una patada para adelante a una gestión más que cuestionable", dado que "la política turística en este mandato no ha existido", ha remarcado.

Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, no se ha mostrado partidaria de abrir esta comisión, aunque sí ha defendido que "habría que buscar otras fórmulas desde la Delegación y el organismo autónomo y no llegar a esto", que, a su juicio, "responde simplemente al chantaje que Vox trae sobre el equipo de gobierno para aprobar los últimos presupuestos".

LA POSTURA DE VOX Y LA PRESIDENCIA

Mientras, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha valorado que "si el PP no se acobarda a última hora, Córdoba tendrá un chiringuito menos, el Imtur, gracias a Vox", de manera que "es el primer cumplimiento que parece va a llevar a cabo el PP después de tres años y medio", con la creación de esta comisión "para estudiar la mejor forma de gestión pública para el Imtur, como primer paso a seguir para su disolución", ha dicho, confiando en que "sea una realidad en 2023 o 2024", a la vez que ha trasladado "tranquilidad" a los trabajadores.

Entretanto, la presidenta del Imtur ha defendido que "hay un plan de acción" que se aprueba desde 2019 y "basado en las conclusiones de las mesas de CECO", al tiempo que "se gestiona una política turística acertada", precisando que "por primera vez en la historia se ha adjudicado un pliego para que una empresa experta en congresos venda la ciudad como lugar perfecto para hacer ferias, congresos y convenciones".

Igualmente, ha citado que "se va a aprobar también la adjudicación de otro pliego para que una empresa venda Córdoba como destino gastronómico" y el día 24 de noviembre se inaugura el espectáculo de luz y sonido del Alcázar para diez años, prorrogable a otros cinco, por lo que "hay una política turística cierta", aunque "hay margen de mejora", de ahí la citada comisión para "intentar mejorar la fórmula de gestión", entre otros aspectos que ha resaltado, concretando que la actual deuda del ente es de 22.000 euros.

También, ha elogiado que "los empleados son profesionales que trabajan para llevar a cabo todos los proyectos y el análisis de gestión no les va a afectar absolutamente, porque tienen garantizado su puesto de trabajo", si bien espera que "esta comisión refleje la mejora de la gestión del Imtur".

En relación con el CEFC, en el Pleno se ha aprobado la prestación del servicio público mediante gestión directa por el Ayuntamiento, la resolución de las alegaciones presentadas y la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la creación y régimen de funcionamiento del servicio público del equipamiento.