"Vamos a abrir el párking subterráneo del CEFC y a demandar que llegue allí el cercanías"

Se cumplen hoy 100 días desde que José María Bellido (Córdoba, 1977) tomó posesión de su cargo como alcalde de Córdoba por segunda vez consecutiva. Esta vez, después de lograr 15 escaños en unas elecciones municipales que lo llevarían a gobernar con mayoría absoluta y a revalidar un gobierno popular por primera vez en la historia de Córdoba. Se propuso varios retos que, en su mayoría, ha cumplido porque "ahora solo dependemos de nosotros, es nuestra obligación única sacar adelante las medidas", admite. Todavía quedan, sin embargo, asuntos pendientes que desatascar.

-El Partido Popular protagonizó ayer la actualidad del fin de semana. Desde Córdoba salió un autobús para formar parte de esa manifestación. Lo que ocurra a nivel nacional evidentemente repercutirá en Córdoba porque hay muchos asuntos que vienen de arriba. ¿Qué cree que va a ocurrir mañana en la investidura de Feijoo?

-Veo a un partido muy unido en torno a una idea muy clara: no queremos que se rompa la España de ciudadanos libres e iguales. Lo que no es de recibo es que esto se convierta en una negociación entre un prófugo de la justicia y un preso de su ambición. Hace cuarenta años, los andaluces fuimos los primeros en defender nuestra autonomía. Estamos dispuestos a seguir defendiendo eso, no vamos a consentir que haya desigualdades con otras comunidades autónomas. Me gustaría que se produjera de investidura de Feijoo, pero lo veo difícil porque nosotros no vamos a ceder, son momentos de defender la honra y nuestros principios.



-Hoy se cumplen los primeros 100 días de este segundo mandato en el que está al frente del Ayuntamiento de Córdoba. Las principales promesas para estos 100 días están cumplidas… faltan algunas aún por perfilar. Cuáles son los retos que se plantea para lo que queda de año y el 2024.

-De aquí a final de año tenemos que terminar de aprobar la bajada de impuestos. También me gustaría dejar esta semana aprobados todos los trámites para que comiencen las obras de la Base Logística del Ejército de Tierra. Finalmente, tenemos que seguir luchando contra el chaparrón de la inflación, por eso vamos a aprobar los presupuestos del año que viene, que es algo que ya solo depende de nosotros.



-Una de esas cosas que se ha quedado en el tintero son los cinco pactos de ciudad que se plantearon con la oposición el día de la investidura. Aquello fue un 17 de junio y aún no hay noticias de ello. ¿Cómo han ido esas conversaciones?

-Estamos terminando de darle formalidad a través de la aprobación de las respectivas comisiones de seguimiento. Nos queda la parte más administrativa: saber cuáles son los miembros de esas comisiones. Quiero empezar teniendo una reunión con el portavoz del grupo socialista, que es la segunda fuerza y principal grupo de la oposición, y creo que merece ese espacio antes de empezar ese trabajo en comisiones.



-Durante estas semanas los empresarios de Córdoba se están reuniendo con las delegaciones municipales con las que pueden colaborar: economía, turismo… Y en una de esas ruedas de prensa, la delegada de Hacienda, aseguró que el transporte público para el Centro de Ferias y Exposiciones era adecuado y suficiente. ¿Tiene usted la misma opinión?

-Por ahora, está funcionando muy bien. Tuvimos la prueba de fuego del festival de mayo, con gente joven, y el refuerzo de Aucorsa funcionó. No hubo problemas en transporte y la empresa pública lo hizo sin perder dinero. No obstante, nuestro plan a futuro es abrir el aparcamiento subterráneo para que haya plazas para organizadores y visitantes. También vamos a seguir reforzando el transporte público tanto con el autobús como con el taxi. Finalmente, lo que debemos reclamar es que llegue allí el tren de cercanías. Eso sí supondría un antes y un después.

-Hablando de aparcamientos. La ciudad se ha quedado sin subvenciones europeas para dos de los grandes proyectos que ya anunció incluso antes de llegar a la alcaldía. El de Puerta de Córdoba y Plaza de Toros. Son 13 millones de euros que ha perdido el Consistorio. ¿En qué estado de ejecución se encuentran los fondos Edusi y Next Generation?

-Córdoba fue de las primeras ciudades en España en aprobar la Zona de Bajas Emisiones. Ambos aparcamientos son parkings disuasorios necesarios. Lo que haremos será llevarlo a cabo con colaboración público-privada, que es como se han hecho los últimos aparcamientos de la ciudad. Redactaremos los pliegos, veremos plazos y lo haremos... y estoy convencido de que habrá empresas interesadas.

Respecto a los fondos europeos, la semana pasada se celebró el Córdoba el comité presupuestario de la Unión Europea y creo que vamos bien en cuanto a fondos Edusi. Podemos acabar con un porcentaje de ejecución del 80%. En cuanto a los Fondos Next Generation, me gustaría decirte que vamos bien, pero desgraciadamente no es así. No en términos de ejecución, sino que Córdoba apenas está recibiendo dinero de ese fondo.

-El Gobierno Municipal ofreció colaborar con Emproacsa cuando comenzó la crisis de agua potable en el norte de la provincia. ¿Se ha materializado esa ayuda?

-No, porque no nos lo han pedido. Nosotros hicimos ese ofrecimiento y ahí lo seguimos manteniendo. Hemos tenido alguna colaboración puntual, en días contados, pero nada más.

-Ha habido algunos problemas para celebrar grandes eventos musicales. Ocurrió con el festival Crazy World y ahora 'elrow', uno de los festivales más grandes de Europa de música electrónica, ha elegido Córdoba, pero aún no tiene el permiso de la delegación de seguridad. La zona del Arenal tiene el hándicap de que además comparte espacio con el estadio de fútbol. ¿Sigue el Ayuntamiento buscando un lugar para celebrar macro eventos?, ¿Si no va a ser finalmente en Levante, qué zonas se están planteando?

-La reflexión es exactamente esa. Como alcalde, tengo que abrir debates y hacer ver que hay cosas que mejorar. Córdoba carece de un espacio para albergar grandes eventos, sobre todo, en materia de seguridad. Hay que ser conscientes de que tenemos un déficit en la ciudad. Tenemos ubicaciones en estudio, curiosamente, en los dos extremos de la ciudad, casi en la periferia. Hay suelos que pueden estar disponible tanto en Levante como en Poniente, más allá del Parque de Levante y más allá del recinto del Arenal. Es un asunto que merece la pena intentar porque, de otra manera, estamos perdiendo grandes oportunidades de atraer cultura y turismo.



-En el ámbito cultural, la promoción es el caballo de batalla y fundamental para desarrollo cultural de la capital. ¿Cómo se va a gestionar en los presupuestos de 2024, cuánto se va a destinar?

-En esto tengo una anécdota curiosa que creo que escenifica muy bien la situación: la presidenta de la comisión de turismo de CECO me decía un día que la Diputación tenía más presupuesto en promoción que el Ayuntamiento. En ese mismo momento, comparé presupuestos delante de ella y se quedó sorprendida porque vio que el nuestro era muy superior. Si la sensación del empresario es la contraria, es que, evidentemente, algo estamos haciendo mal, aunque sea de forma subjetiva. Para cambiar esto, vamos a centrar el turismo en un área que se dedique a promocionar y no a ser promotora de eventos.

Vamos a volver a tener una oferta más unificada en FITUR dentro del espacio de Andalucía, sin descartar que en esta edición volvamos al mismo stand provincial dentro del pabellón de Andalucía. Y ya, como última medida, vamos a utilizar los dispositivos electrónico, el teléfono móvil, para hacer publicidad dirigida a consumidores a los que les interese nuestra oferta.