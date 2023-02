Unos 70 jóvenes trabajan en la limpieza de más de 7.000 alcorques dentro de un plan entre Junta y Ayuntamiento

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha visitado este miércoles las actuaciones de limpieza de alcorques dentro del plan Joven Ahora, entre la Junta de Andalucía, que aporta más de 900.000 euros, y el Ayuntamiento, con 1,4 millones de euros, y que beneficia a unos 70 jóvenes para la limpieza de más de 7.000 alcorques de la ciudad, junto a otros 30 jóvenes que se dedican a labores de pintura y mantenimiento en colegios.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha elogiado que "más allá de la obra civil que se haga, se dan oportunidades a cien jóvenes de la ciudad, que muchos no habían trabajado nunca, ni tenían la formación adecuada, pero en estos días están teniendo un trabajo, aprendiendo un oficio y haciéndolo muy bien", dado que "está quedando perfectamente toda la actuación en los alcorques, igual que la de pintura" en los colegios.

Asimismo, ha resaltado que "el plan se aprovecha con dos actuaciones importantes", precisando que "los alcorques son objeto de una problemática en la ciudad muy variada, porque desde que se dejaron de utilizar los productos químicos, las malas hierbas crecen rápido y eso ocasiona que muchos ciudadanos se quejen con razón, y son una fuente de dificultad para la accesibilidad", como las sillas de ruedas.

Igualmente, ha comentado que "son un problema muchas veces de mantenimiento, porque es un sitio donde desgraciadamente muchos ciudadanos arrojan papeles, colillas y basuras y acaban siendo un foco de suciedad, incluso de ratas en alguna ocasión", de forma que "con esta actuación, que avanza muy rápidamente, todos esos problemas se solucionan de una tacada", ha aplaudido.

Además, Bellido ha subrayado que "es una actuación perfectamente sostenible y que no solo no daña al árbol, sino que lo beneficia", porque con el material que se utiliza "el árbol recoge todo el agua y no se escapa". Esto, ha añadido, "está implantado en multitud de ciudades y en muchos pueblos gobernados por muchos colores políticos distintos".

En cuanto a la actuación de pintura en colegios, el primer edil ha destacado que "era necesaria, porque los colegios de la ciudad, que son de hace 40, 50 o 60 años, en algunos casos, necesitan inversión y mantenimiento", de manera que "el plan se ha aprovechado con un repaso de pintura para que los colegios estén decentes", ha indicado.

Mientras, la delegada de Juventud, Cintia Bustos, ha recordado que la aportación del Ayuntamiento al plan son 1,4 millones de euros, de cara a la contratación de 101 jóvenes repartidos entre el mantenimiento de colegios, con 31, y la limpieza de alcorques, con 70 jóvenes, durante seis meses. La edil ha valorado que "muchos de los alcorques de las calles ya se encuentran limpios".

UNOS 85.000 ÁRBOLES

Y el delegado de Infraestructuras, Antonio Álvarez, ha apuntado que "este plan obedece a algo que le hacía falta a la ciudad, que tiene 55.000 árboles a cargo del Ayuntamiendo, aparte de otros 30.000 a cargo de las dos empresas que llevan a cabo las tareas de jardinería", de modo que "había que buscar una solución a los 55.000 árboles", argumentando que "no se puede tener unos árboles que con las temperaturas que hay en la ciudad tengan unas plantas que surgen espontáneas durante un mes y luego se convierten en jaramagos seco y en un foco permanente de suciedad".

De esta forma, ha elogiado "este plan" con "un producto absolutamente drenante, con 300 litros a la hora", que "en modo alguno afecta al árbol ni a su crecimiento", a lo que ha agregado que se han reunido con las asociaciones de ecologistas y la plataforma 'A Desalambrar' para explicarles la actuación".

Al respecto, ha aseverado que "se ha llegado a un entendimiento y se le ha ofrecido que en determinados barrios o calles, en las que ellos quieran llevar a cabo con los vecinos una experiencia de biodiversidad, en el sentido de dejarlos libre y colaborar en la plantación de algún tipo de planta aromática u otro tipo, también puedan llevarlo a cabo".

Por el ritmo que llevan, "se hacen aproximadamente unos mil alcorques al mes", de modo que "el resultado final estará entre los 7.000 y 10.000 alcorques, entre un 15 y 20% de la totalidad de los que están a cargo del Consistorio", ha explicado el concejal, quien ha sumado que "se va a aprovechar desde la Unidad de Mantenimiento dejar renovada la solería en aquellos sitios donde se ha reventado como consecuencia de las raíces de los árboles".

Además, ha defendido "la existencia de más arbolado en la ciudad, porque es una medida estupenda contra el cambio climático", al tiempo que ha indicado que "ello supone una mejora de la contratación" para atender a los árboles. Se renuevan desde noviembre de 2022 a abril de 2023 unos 1.400 árboles por toda la ciudad.