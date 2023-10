La Universidad de Córdoba acoge el I Congreso Internacional de cristianismo y Derecho

La Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este jueves la inauguración del I Congreso Internacional de cristianismo y Derecho, coordinado por el catedrático de Filosofía del Derecho, Diego Medina Morales, y que se desarrolla hasta este sábado. Tal y como ha indicado la institución universitaria en una nota, el congreso aborda la relación entre cristianismo y Derecho desde cuatro perspectivas.

La primera trata de explicar en qué medida la fe cristiana ha cristalizado históricamente en categorías jurídicas que conforman los presupuestos y axiomas básicos del derecho occidental. La segunda discutirá acerca de cómo esa misma fe ha dejado su impronta en leyes e instituciones jurídicas, de forma que no pueden éstas pensarse en el presente sin la configuración que les aportó el cristianismo. En tercer lugar, el congreso reflexionará sobre la relevancia que puede cobrar la fe cristiana en el modo de enfrentar los desafíos y retos que del futuro más inmediato.

En cuarto y último lugar, se abordará la importancia que los valores cristianos pueden tener en la formación del jurista. La inauguración ha contado con la presencia del obispo de la Diócesis de Córdoba, Demetrio Fernández; el presidente de One of Us, Jaime Mayor Oreja; junto al decano de la facultad, Luis Miranda, y los directores académicos del congreso.

Mayor Oreja ha comenzado su intervención reflexionando acerca de la sociedad actual y la pérdida de valores cristianos y ha puesto de relieve los riesgos que tiene para cualquier sociedad, y particularmente la española, el abandono de los principios básicos de convivencia que durante siglos ha inspirado el cristianismo a Occidente. "Los nuevos valores, relativistas, nos conducen hacia una sociedad más individualista y problemática, donde la confrontación, como estamos viendo en nuestros días, empieza a ser la tónica de vida, lo que nos conduce inexorablemente a la desunión", ha aseverado.

Durante estos tres días, un nutrido grupo de especialistas en Derecho, provenientes de diversas partes del mundo (Europa y América) debatirán sobre la importancia que ha tenido, tiene y puede seguir teniendo el cristianismo en nuestra sociedad y particularmente en el Derecho. El congreso se clausurará el sábado 28 por la mañana con la intervención de los directores de las sesiones y catedráticos de Filosofía del Derecho Angela Aparisi Miralles, Encarna Fernández Ruiz-Gálvez y José Justo Megías Quirós.

La conferencia de clausura 'Un nuevo retorno del Derecho Natural' correrá a cargo del cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, mientras que el acto lo cerrará el rector de la UCO, Manuel Torralbo.