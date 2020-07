Una oyente de COPE retrata a la diputada de Podemos que calificó de "Explotación animal" montar a caballo

“Es una aberración, no tiene ni idea de lo que está hablando” ha señalado un oyente de COPE, sobre la frase de la portavoz de Podemos en el Parlamento de Andalucía, Luz Marina Dorado, en la que considera que montar a caballo es “explotación animal”.

Esta oyente ha explicado que montar a caballo no implica el maltrato animal, sino que el trabajo con estos animales produce beneficios en sus cuidadores y también son animales perfectos para trabajar en terapias con personas con síndrome de down, trastorno del espectro autista o que hayan sufrido bullying.

“Los caballos, como otros animales, tienen problemas de hígado, corazón, por lo que necesitan moverse para estar en forma” señalaba esta oyente. “Son unos animales muy inteligentes, que conocen a la persona que está montando.”

Son muchos los beneficios que produce montar a caballo, no sólo físicos, sino también emocionales y de sentido de la responsabilidad.

“Forma de explotación animal más frecuente”

“Montar a caballo es una de las formas de explotación ecuestre más usuales en el Estado español”. Esta es la frase con la que la diputada andaluza por Córdoba de Adelante Andalucía Luz Marina Dorado, realizó su alegato animalista dentro de la Comisión de Turismo del Parlamento de Andalucía, donde algunos se quedaron atónitos al escuchar estas palabras.

¡Alucina! Luz Marina Dorado quiere prohibir montar a caballo, porque es una forma de explotación... jejeje @PODEMOS : «Montar a caballo es una forma de explotación» https://t.co/H3KFtgrl29 a través de @YouTube — EmpezamosMal (@lorenbb88) July 14, 2020

“Es una actividad que no despierta tantas pasiones en contra como otras formas de explotación animal. Y quizás se debe a una racionalización moderna de un mito heredado desde antiguo y que consiste en la falsa creencia de que los caballos mantienen un tipo de vínculo mutualista, en el acervo cultural arábigo-islámico, el caballo recibía un trato mejor que el de otros animales. Sin embargo no es un vínculo no mutualista porque de las dos especies una no es libre, como sí ocurre en otras especies que conviven con el ser humano”.

La parlamentaria ha pedido una transformación de los espectáculos ecuestres con vocación turística para «readaptar el modelo turístico de ocio relacionado con animales porque va a ser una demanda cada vez más creciente al mismo nivel en que aumenta la conciencia de cómo se convive con los animales en el planeta; aunque hay que buscar opciones para que nadie que trabaje en las escuelas ecuestres pierda su empleo».

El mundo del caballo en Andalucía

El sector equino andaluz aporta el 32 por ciento del impacto económico generado en este ámbito del turismo, alcanzando los 1.719 millones de euros y siendo Andalucía la primera comunidad, con el 39 por ciento de las explotaciones.

En este sentido, la región andaluza también registra el 32 por ciento del censo equino español, con más de 200.000 animales, así como un total de 73.000 explotaciones. Igualmente, se sitúa como la autonomía líder en censo y en explotaciones de pura raza, contando con 79.000 ejemplares y más de 11.600 ganaderías.

Además, un estudio de la consultora Deloitte cifra el impacto del sector ecuestre en Andalucía en una cabaña de 258.000 caballos que generan un impacto directo de 1.719 millones de euros.

