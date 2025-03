Un tractor autónomo diseñado en Córdoba revoluciona la mecanización agrícola

La innovación tecnológica sigue transformando la agricultura, y un nuevo avance desarrollado en la Universidad de Córdoba (UCO) promete cambiar la manera en que se realizan las labores del campo. Se trata de 'Sergius', un tractor autónomo diseñado desde cero por el grupo de investigación Mecanización y Tecnología Rural de la UCO, liderado por los investigadores Sergio Bayano Tejero y Rubén Sola. Este vehículo no solo es capaz de operar sin conductor, sino que además incorpora tres modos de dirección distintos que optimizan sus movimientos en función del tipo de maniobra que debe realizar.

En una entrevista con COPE, el investigador Sergio Bayano Tejero ha explicado los detalles de este innovador tractor y su impacto en el sector agrícola.

Una solución única en el mercado

El desarrollo de vehículos autónomos para la agricultura no es nuevo, pero hasta ahora no existía un tractor con las capacidades de 'Sergius'. "En el mercado nacional podemos encontrar algunos vehículos autónomos pequeños que se pueden aplicar a la agricultura, pero no había ninguno con la funcionalidad de un tractor como este", destaca Bayano.

Tractor

El investigador explica que uno de los principales retos era lograr un diseño que combinara autonomía y versatilidad sin perder la potencia de un tractor convencional. "Este vehículo tiene las mismas funcionalidades que un tractor, pero con la novedad de que, además de ser autónomo, dispone de dos ejes independientes autonivelables con ruedas direccionables, lo que permite un control más polivalente", añade.

Tres modos de dirección para máxima eficiencia

Uno de los aspectos más innovadores de 'Sergius' es su capacidad para cambiar de modo de dirección en función de la maniobra a realizar. "Hemos diseñado tres modos de dirección que permiten optimizar el movimiento del tractor según el terreno y el tipo de giro que deba hacer", detalla el investigador.

Estos tres modos son:

Dirección frontal (o trasera): en la que gira un único eje.

Dirección frontal-trasera inversa: en la que ambos ejes giran en sentido contrario para reducir el radio de giro.

Dirección híbrida: en la que el eje delantero gira y el trasero lo hace en menor medida, lo que permite mantener mejor la trayectoria en línea recta.

Tras realizar pruebas en un olivar intensivo, los investigadores determinaron que el modo inverso era el más eficiente para los giros, mientras que el híbrido resultaba el más adecuado para las rectas. "El tractor es capaz de cambiar automáticamente entre estos modos según la maniobra que deba realizar, lo que le da una precisión extraordinaria", explica Bayano.

Tecnología avanzada para la navegación autónoma

Para dotar a 'Sergius' de autonomía, el equipo de la UCO ha incorporado una serie de tecnologías avanzadas. "Utilizamos dos sensores LiDAR, uno en la parte trasera y otro en la delantera, que permiten detectar obstáculos y calcular distancias", detalla Bayano. Además, el tractor cuenta con una unidad inercial que mide la aceleración e inclinación, una brújula digital para determinar su orientación y un sistema GPS de alta precisión.

Toda la programación del vehículo se ha desarrollado utilizando ROS (Robot Operating System), una plataforma de código abierto que permite implementar otros algoritmos y compartir información con otros equipos de investigación. "Gracias a ROS, el sistema es altamente flexible y escalable, lo que facilita futuras mejoras", señala el investigador.

¿Diésel o eléctrico? La cuestión energética

Uno de los aspectos que más debate genera en el sector agrícola es la transición hacia energías más sostenibles. En este sentido, el equipo de la UCO ha optado por un sistema de propulsión diésel e hidráulico, en lugar de uno completamente eléctrico. "Sabemos que el futuro será eléctrico, pero la maquinaria agrícola tiene una demanda de potencia muy elevada y, actualmente, las baterías no son capaces de aguantar una jornada completa de trabajo", explica Bayano.

Aun así, el investigador no descarta que en el futuro puedan explorarse alternativas más sostenibles. "Nuestro diseño es adaptable y, cuando la tecnología lo permita, se podrá integrar un sistema de propulsión eléctrica sin grandes modificaciones", afirma.

Control remoto y fácil manejo

El tractor puede ser controlado de forma remota desde un ordenador, una tablet o un móvil, lo que facilita su uso y supervisión. Para ello, cuenta con dos cuadros de control: uno que gestiona el sistema hidráulico y otro que maneja la programación y toma de decisiones. "Podríamos simplificar diciendo que una parte decide la trayectoria y el modo de ejecutarla, y la otra simplemente la ejecuta", explica Bayano.

Un desarrollo listo para el mercado

Con este trabajo, los investigadores de la UCO han demostrado que la tecnología para la automatización agrícola está lista para su adopción. Ahora, el siguiente paso es la colaboración con empresas del sector para llevar este tractor al mercado. "Estamos abiertos a trabajar con la industria para que esta tecnología llegue a los agricultores y se convierta en una herramienta real de trabajo", subraya Bayano.

La mecanización del campo avanza a pasos agigantados, y desarrollos como 'Sergius' demuestran que el futuro de la agricultura pasa por la automatización y la inteligencia artificial. "Estamos convencidos de que este tipo de tecnología marcará un antes y un después en el sector agrícola", concluye el investigador.