Teresa Jiménez: "Estuve un año y medio sin tocar la guitarra, ahora mi vida es el instrumento"

Casi 200.000 seguidores han convertido a Teresa Jiménez en la artista de guitarra flamenca más seguida en redes del mundo. Asegura, en una entrevista con esta cadena, que su carrera está creciendo muy rápido. Y no le falta razón, porque de las redes ha saltado a los escenarios españoles e internacionales.

Ahora, es su padre quien le ayuda a gestionar los conciertos, lo hace gratis, por amor a su hija, aunque "ya me ha sugerido alguna otra cosa que le gustaría tener en el futuro", asegura con sorna Jiménez. Su pasión por la guitarra, que viene acompañada de un amplio conocimiento musical (estudió en el Conservatorio de Música de Córdoba), le ha llevado a labrarse un futuro en la música que no es nada sencillo de lograr. "Estuve un año y medio sin tocar la guitarra", asegura, "pero ahora mi relación con ella ahora es muy buena y muy estable".

Tras haber tocado en países como Alemania y Bélgica, Jiménez se embarcará el próximo 17 de febrero en una experiencia completamente nueva: inaugurará el Rubu Qarn Talent Competition 2024, en Emiratos Árabes. Este festival será un lugar de encuentro, en el que habrá diferentes actividades en paralelo: una competición, conciertos y talleres; que unirán vertientes occidentales y orientales de la música.

Para Teresa Jiménez, “haber sido elegida con el fin de representar el flamenco en el Rubu Qarn Talent Competition es un reto. Me siento muy agradecida de tener esta oportunidad para mostrar toda la riqueza de la guitarra y de nuestra cultura en este país con tanta proyección como es Emiratos Árabes”. La cordobesa asegura que las redes sociales le han enseñado el enorme interés que genera la guitarra y la música flamenca en el resto del mundo a través de las peticiones de clases que recibe. "Sobre todo, lo que más me llena es poder llegar a gente que no tiene recursos en muchas partes del mundo para poder pagarse las clases de guitarra, y me lo pide. Generalmente, atiendo a las necesidades de cada persona y les ofrezco opciones acorde a sus capacidades económicas", añade.