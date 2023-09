Sola, maleta en mano, hacia Marruecos con ayuda humanitaria: así es la iniciativa de Rabab Louarradi

"Desde el viernes por la noche me costaba dormir. Me dolían las imágenes que estaba viendo en televisión, saber que mi población se estaba muriendo y que desde aquí no podía hacer nada", explica Rabab Louarradi, una joven de origen marroquí residente en Córdoba que el próximo jueves pondrá rumbo a Marraquech con dos maletas de 20 kilos cada una, repletas de enseres higiénicos y comida para bebés. En Córdoba, la principal procedencia de los residentes extranjeros es marroquí: hay alrededor de 8150, según los datos aportados por la Junta de Andalucía

Lo hace sola porque, de momento, no hay redes humanitarias organizadas en Córdoba, aunque admite que mucha gente ha respondido a su llamada de auxilio a través de redes sociales. "Hay muchísimas personas que están respondiendo, tanto marroquíes como locales, pero yo no puedo con todo. Necesitamos transporte terrestre. Las vías por Ferri están abiertas hasta Tánger, pero aún nadie se ha ofrecido en Córdoba", explica Louarradi. De momento, solo han contactado con ella dos personas para trasladar en vehículo privado varias cajas de productos hasta Málaga y Sevilla, donde sí se ha organizado ya la salida por tierra de varios vehículos.

Cuando aterrice, la joven tiene previsto iniciar una semana de ayuda humanitaria dentro de una asociación marroquí similar a Cruz Roja y adentrarse en las aldeas más afectadas por un seísmo de magnitud 7 que ya ha dejado más de 2.800 muertos. Son lugares que han quedado completamente derribados por el temblor y donde está siendo complicado encontrar a personas con vida bajo los escombros, como asegura el jefe de la Unidad de Bomberos Unidos sin Fronteras en la que se encuentran cuatro bomberos del Consorcio Provincial de Córdoba, Antonio Nogales: "Estamos descartando zonas donde ya no queden personas sepultadas vivas, de manera que se pueda meter maquinaria pesada y se empiecen a limpiar las zonas para evitar otro riesgo: el de una epidemia."