La sincera lección de India Martínez: "Esta también soy yo"

La cantante cordobesa, India Martínez , ha demostrado su sinceridad en múltiples ocasiones, especialmente en este año que ha sido tan duro para todos.

La cordobesa ha enseñado como estas situaciones pueden llevarse de distintas formas, dependiendo del prisma desde el que las miremos. Además, India Martínez ha querido ser más cercana a sus seguidores, ya que ella misma ha sido quien ha contado como se ha sometido a pruebas PCR, también fue quien anunció que su pareja tenía covid o la pérdida de uno de sus perros.

La artista no ha tenido miedo en demostrar que es una persona sincera y valiente, que siempre da voz a lo que no tienen, enseñando al mundo el barrio de Las Palmeras, su barrio, y una de las zonas más pobres de Europa.

Ahora, la cantante cordobesa ha compartido un vídeo en el que nos enseña una faceta más de ella que nadie conocía.

“Esta también soy yo”

“A veces intentamos enseñar nuestra mejor cara pero hay días que amanezco o me voy a dormir así…”, comenzaba diciendo India en la publicación de un vídeo en el que se le ve la cara con una pequeña hinchazón debajo del ojo. “Tengo reacciones alérgicas que aún no sé por qué me salen. Pero de hace algún añito esta también soy yo.. a si que si algún día no puedo ocultarme no os asustéis”, explicaba a sus seguidores.

India se ha atrevido a mostrar su alergia ante todos sus fans enseñando cómo se le pone el rostro cuando no puede ocultarlo con maquillaje, volviendo a dar una valiosa lección sobre la realidad y el falso ideal de belleza que muestran las redes sociales.

India Martínez, una mujer real

Pero no es la primera vez que la cantante cordobesa muestra en sus redes cómo es en realidad. Durante el confiamiento, la artista también nos habló de "sus 3 kilos de más".

"La cama desecha y 3 kilos de más... me gusta verme más en forma pero este es mi “yo” confinado y un poco más sedentario. ¿Como me veis? �� Ayer prometí que hoy empezaría a entrenar y os enviaría una foto. Aquí está la foto jejejeje ������ ����#yomequedoencasa" escribía la cordobesa en Instagram.

Desde ese momento, India Martínez ha ido mostrando su evolución sin miedo a ser juzgada, enseñando a sus seguidores que es una mujer real. La cantante ha sido sincera con sus fans, dándoles siempre una valiosa dosis de realidad. Todo ello, siempre desde el respeto, y también del humor, haciendo gala de la buena relación que tiene con su familia y su pareja, el especialista Ismael Vázquez.

