El juez de lo social 3 de Córdoba, Antonio Jesús Rodríguez Castilla, ha asegurado en COPE que "somos la única administración que no hemos sido capaces de llevar a cabo el teletrabajo a efecto. Solo lo estamos haciendo jueces y fiscales porque tenemos los medios, pero no los funcionarios". Por lo que "sin una justicia rápida y eficaz España no se puede considerar un estado avanzado".

Antes de la situación por la que está atravesando España los tiempos en justicia son lentos, por eso afirma que "ahora estamos en un momento de absoluta incertidumbre, porque nos enfrentamos a un triple embudo ya que ahora tendremos sobre la mesa los asuntos que ya estaban señalados hasta 2022 o 2023, otros que durante estos meses se están suspendiendo y de los que van a entrar en masa a partir del levantamiento del estado de alarma". Con este panorama y con el nuevo sistema de trabajo que se quiere implementar y que aún no está definido "podemos crear una situación de absoluto colapso".

Al igual que ha ocurrido en Sanidad, Rodríguez Castilla espera que los refuerzos también lleguen a Justicia, pero "a día de hoy no tenemos ninguna noticia, pero entendemos que en algunas jurisdicciones como en la social o en la mercantil, será necesario reforzar la actividad para poder asumir esta situación a la que nos enfrentamos".

Sobre la falta de coordinación institucional en la justicia española, el juez asegura que “es un problema a resolver en España". Hay que explicar que son tres administraciones las que coinciden en un único juzgado como son la consejería con competencias sobre los funcionarios, el Ministerio de Justicia con competencia sobre los letrados, sobre la Administración de Justicia y la Fiscalía, y el Consejo General del Poder Judicial, que es el competente con relación a jueces y magistrados.

En su momento se produjo la desentralización de la justicia, algo que a criterio de Rodríguez Castilla "fue un error porque está provocando situaciones como las actuales, donde se le pide a los jueces que sigamos trabajando pero los funcionarios no pueden porque carecen de la posibilidad de teletrabajo. Con lo cual todo está paralizado, por falta de coordinación y de medios".

El Consejo de Ministros aprobó, a finales de abril, el real decreto diseñado por Justicia para intentar evitar el colapso de los juzgados cuando se reanude su actividad, un texto con medidas organizativas, procesales y concursales recibido con críticas y dudas desde diversos ámbitos ante la falta de presupuesto y de consenso. Al respecto Rodríguez Castilla afirma que "se trabaje o no se trabaje en agosto no va a solucionar los problemas de la justicia. Tenemos que empatizar con el colectivo de abogados y procuradores, que si se dice que en agosto se va a trabajar, no podrá disfrutar de ningún día de descanso. Debemos coordinador con los colegios profesionales para provocar la mejor coordinación y la mejor repuesta posible a la ciudadanía", asegura.

