Reducción de emisiones en Córdoba, ¿está la provincia preparada para la transición al coche eléctrico?

Las medidas para luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones de CO2 comienzan a materializarse en capital y provincia a través de las políticas que se implementan a todos los niveles. Es el caso de la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones, que tienen un plazo de seis meses para adecuarse a la norma estatal, y también de las subvenciones que en 2022 puso en marcha la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Córdoba para la instalación de puntos de carga para vehículos electricos.

El año pasado se desplegó medio millón de euros en subvenciones de hasta 8.000 euros por ayuntamiento provincial, 64 en total. Sin embargo, son medidas a las que aún se les ven los flecos. A día de hoy, un tercio de esos puntos no funcionan. Fran Jurado, miembro de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, cuenta a COPE cómo él mismo se ha recorrido la provincia a lo largo y ancho para probar su funcionamiento (él mismo tiene un coche eléctrico). "La primera problemática es que lo instalen. No sé si es un problema de presupuesto, que con 8.000 euros no es suficiente para seguir los estándares de la Unión Europea. Otro están instalados, pero no funcionan", asegura. Además cuenta que, otro de los problemas a los que se enfrentan algunos pueblos, "es a la falta de conexiones a internet. No están correctamente comunicados y eso hace que los problemas de cobertura dificulten que el método actual de carga, a través de un aplicación móvil, no se pueda llevar a cabo".

La Diputación, por su parte, ha querido resaltar que Córdoba está entre las primeras provincias en poner en marcha estos puntos de carga públicos. De momento, se plantean medidas futuras para aquellas localidades que no hayan cumplido con la ejecución adecuada de estos puntos de carga. "Vamos a analizar y estudiar fórmulas legales para que, en la siguiente convocatoria, podamos (probablemente) excluir a los Ayuntamientos que no han instalado puntos de carga cuando se les ha concedido la subvención y, por otro lado, asegurarnos que el beneficiario proceda a la instalación en el plazo adecuado y que esté funcionando correctamente", explica Victor Montoro, delegado de Administración Electrónica y Programas Europeos en la Diputación.

En ese control, resalta Montoro, la Diputación aún se encuentra con los técnicos insuficientes, solo uno para controlar si el presupuesto que los Ayuntamientos pidieron, esos 8.000 euros, eran suficientes para las instalaciones (aunque no les consta que se hayan producido problemas de presupuesto en este caso). De 64 Ayuntamientos que pidieron la subvención, 41 están funcionando. De los 23 que no lo hacen, 13 son por la distribuidora de energía, 8 están pendientes de aprobar la Ordenanza para regular el precio público y el resto obedecen a situaciones específicas; con cuatro ayuntamientos se ha acordado expediente de reintegro para que devuelvan el dinero, y el de La Rambla ha renunciado al proyecto una vez concedido, según datos oficiales.

Los coches eléctricos y la respuesta del usuario

La compra de coches eléctricos es una idea que cada vez está más al alza, precisamente, por esa imposición de nuevas leyes tendentes a eliminar las emisiones de los coches antiguos y de combustible. Antonio Rodríguez, director Comercial de Safamotor, asegura que "en Córdoba, a pesar de la situación económica, está habiendo mucha consulta de los clientes. El precio es caro, pero las compañías ya están buscando fórmulas para sacar al mercado coches eléctricos más pequeños y más accesibles para todo el mundo". A nivel nacional, la compra de vehículo eléctrico ha aumentado un 30% en un año.