El recuerdo agridulce de Saber y Ganar de una leyenda de los concursos y su crítica a Pasapalabra

El Cazador es un nuevo programa de TVE en el que se pretende reunir a los cerebros más privilegiados del país para, a través de exigentes pruebas de cultura general, luchar por un jugoso bote. Uno de los participantes en ese concurso es Erundino Alonso, quien formara parte del equipo de “Los Lobos” que arrasó en el popular “¡Boom!” y que antes también participó en “Saber y Ganar”.

Alonso confesó en una entrevista para El Confi TV que el recuerdo que le dejó el mítico programa presentado por Jordi Hurtado fue “ligeramente agridulce” porque “no me preparé nada absolutamente, me lo tomé como un divertimento porque no tenía ni la menor idea de que pudiera acabar dedicándome a esto”. De hecho, confiesa que “veía el programa y, de manera muy inocente, me lancé a ir. Solo con prepararte determinadas cosas, se nota muchísimo en la competición. Después pienso que si me lo hubiera tomado un poco más en serio, como me lo tomo ahora, hubiera tenido un paso más brillante, porque cuando te eliminan te fastidia un montón. Me eliminaron un día en el que se conjuró todo en mi contra, llegué a fallar hasta cuatro preguntas que sabía perfectamente en la 'Pregunta caliente', la fase más decisiva. Eso son cuestiones que cuando tienes un poco más de rodaje en televisión las dominas más”.

Con todo, Erundino recuerda con cariño ese primer encuentro con el entorno televisivo: “fue una etapa muy bonita porque estuve el suficiente tiempo como para poder disfrutar, pero cuando me fui de allí lo hice con la sensación agridulce de no habérmelo tomado más en serio. Fui un poco pardillo, pero luego he tenido la suerte de tener segundas oportunidades y las he sabido aprovechar. Tanto en mi paso por el programa normal como por 'Los magníficos', donde por una cuestión del formato, de número y casualidad, no pasé a la final pese a tener la segunda mayor puntuación”.

Pero el destino escribe recto en renglones torcidos así que “gracias a eso, después pudimos ir a '¡Boom!' con el gran equipo que hicimos. Esa casualidad que en su momento me pareció desgraciada luego fue definitiva en mi devenir en televisión porque nosotros empezamos en Antena 3 un poquito después de la grabación de esas entregas especiales de 'Saber y ganar' y, de continuar allí, igual no habría podido participar en '¡Boom!”.

¿Cuál es el secreto del éxito de “Saber y ganar”? Erundino le contó a ElConfi TV que “si miramos los números, 'Saber y ganar' no lo sigue tanta gente como otros concursos, lo que pasa es que los concursantes muy fans de estos formatos lo tienen en el pedestal porque, en cuanto a preguntas, es el de mayor nivel. Las cuestiones que hacen en 'Saber y ganar' son muy interesantes y muy bien hechas. En otros programas se abren más al público generalista, que está muy bien porque todo el mundo tiene derecho a ver un formato de concurso que le cuadre en cuanto a conocimientos, pero entonces ahí ya se valoran también otras cosas”.

Unos valores que Alonso no encuentra en otro formato de éxito como “Pasapalabra”, del que dice abiertamente que “como formato de concurso, a mí no me gusta. Salen ahí los famosos, que realmente no están concursando y creo que descentran mucho al participante; luego el rosco en sí no deja tiempo a recrearte en absoluto, sin apenas explicaciones aunque ahora Roberto Lea explica alguna cosita de la mano de la Rae. Creo que como formato 'Saber y ganar' es el más deseado por todos los que son muy concurseros y creo que ese es su éxito. Ahora que en mi caso me dedico profesionalmente a los concursos, creo que puedo ver cosas que haría de otra manera en otros formatos, cosas que preguntaría de otro modo o cambios que introduciría mejor”. Eso sí, Alonso confiesa que “me gustan los concursos y muchas veces veo 'Pasapalabra'. No es el formato que más me gusta, pero quizá sí iría”.

