Rebajas 2022: Guía práctica para aprovechar los descuentos y evitar engaños

Tras la finalización de las fiestas de navidad hoy comienza el periodo de rebajas, con una campaña en la que, previsiblemente, habrá menos descuentos debido a la crisis de suministros y el aumento de los precios. Sin embargo, esto no va a ser un impedimento para los españoles. Y es que los españoles gastarán de media un 47 % más que en las rebajas del año pasado: de 230,56 euros a 339,03 euros en 2022, según un estudio del instituto IO Investigación para Securitas Direct. La subida es también superior a la de 2018, cuando se situó en 278,3 euros.

Este periodo de descuentos es siempre un magnifico momento para renovar nuestro armario, la decoración de casa o comprar algunos elementos que necesitamos reponer. Sin embargo, es necesario fijarse bien en las rebajas y ofertas anunciadas, ya que en algunas ocasiones, no es oro todo lo que reluce.

#Consumo ¿Deben los productos mostrar, junto al rebajado, su precio original? ¿Están obligadas las tiendas a devolverme el dinero?

???claves para evitar problemas en #rebajas. Te recordamos que la garantía de compra se ha ampliado de 2 a 3 añoshttps://t.co/PfRUjkbAGJ — OCU (@consumidores) January 3, 2022









Guía práctica para aprovechar las rebajas y evitar engaños





Para afrontar mejor estos descuentos, desde la Organizción de Consumidores (OCU) recuerdan una serie de consejos para que saques partido de la mejor forma posible a este periodo. Para ello, han realizado un decálogo con unas simples pautas que te ayudarán a aprovechar las rebajas.

Las normas establecen que los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos, un mes . Los objetos deben mostrar, junto al rebajado, su precio original, o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja. La calidad de los productos rebajados no puede diferenciarse en nada de la que tenían antes de estar rebajados. La garantía y el servicio postventa es igual, independientemente de que compres el producto durante las rebajas o fuera de ese periodo. En caso de que se establezcan condiciones especiales para el periodo de rebajas (limitaciones en el medio de pago o en las devoluciones), los establecimientos están obligados a indicarlo expresamente. Conserva el tique, ya que es indispensable para cualquier posible reclamación, cambio, devolución etc. Si el producto está en perfecto estado, el establecimiento no está obligado a cambiarlo (salvo si así lo anuncia o publicita expresamente), aunque la mayoría de los comercios lo hacen, pues es una buena practica comercial. En cualquier caso, recuerda que no tienen porqué devolverte el dinero: pueden cambiarlo también por otro artículo o un vale. En las compras online, el consumidor está especialmente protegido: tienes 14 días naturales para devolver tu compra si no te convence. ¿Vas a aprovechar las rebajas para comprar algún electrodoméstico o aparato electrónico? No vayas a ciegas: consulta los comparadores de precios. Además, puedes enterarte de qué comercio tiene los mejores precios, o saber cuándo baja de precio el producto que te interesa. Evita caer en la trampa del consumo excesivo: aprovecha para equiparte tú, equipar a tu familia o tu hogar con mejores precios sin dejarte llevar por compras impulsivas.





Inspecciones de Comercio





La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan de inspección para el comercio durante el 2022 pretende evitar prácticas desleales e incumplimientos de la normativa, con el objetivo de garantizas buenas prácticas en el comercio mediante la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente, horarios comerciales, rebajas, saldos o ventas promocionales, entre otras.





En lo que respecta a las rebajas, los principales incumplimientos detectados están relacionados con la ausencia del precio rebajado junto al precio habitual o la falta de concreción de las fechas de inicio y final de las ventas en este periodo.

Igualmente, desde los servicios de inspección de la Junta se ha detectado que los comercios infractores no tenían debidamente separados e identificados los productos rebajados, carecían de horario de apertura y cierre, no publicitaban correctamente el precio por unidad o no contaban con hojas de reclamaciones. También se suele observar la puesta en rebajas de artículos que no habían estado a la venta con un mes de antelación.





