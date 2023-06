Rafael Serrano (Emacsa): "La sequía no está afectando a la calidad del agua en Córdoba capital"

La falta de lluvia durante periodos prolongados y estacionales hace que el agua que cae no termine de solucionar los estragos de la sequía al no generar escorrentía. Baja el nivel del agua y eso hace que llegue más sucia a las estaciones depuradoras. No obstante, en Córdoba capital se produce una situación excepcional: "Emacsa capta el agua, principalmente, del embalse del Guadalmellato, y la calidad es muy buena, no hemos tenido que cambiar el tratamiento del agua. Además, a diferencia de otras capitales, en Córdoba no se utiliza el cloramina, como en el canal de Isabel II. El déficit del embalse se puede suplir con el de Rafael de Navallana y hacer que esa posible bajada de calidad del agua no se produzca", explica a COPE Rafael Carlos Serrano, gerente de Emacsa.

Además del suministro de agua potable, Emacsa también se ocupa de la gestión de las aguas residuales. La empresa cuenta con una extensa red de alcantarillado que abarca toda la ciudad, permitiendo la recogida y transporte de las aguas residuales hasta las plantas de tratamiento correspondientes, que se encargan de depurar las aguas residuales. Emacsa también lleva a cabo labores de control y mantenimiento de la red de alcantarillado, así como de la inspección de las instalaciones para prevenir posibles fugas o averías, según la empresa, Córdoba está por debajo de la media nacional en materia de fugas.

En línea con su compromiso con la sostenibilidad, Emacsa ha implementado diversas medidas para promover el ahorro y uso eficiente del agua. Entre ellas se incluyen campañas de sensibilización, programas de reutilización de aguas tratadas y el fomento de tecnologías más eficientes en la gestión del agua. Además, la empresa trabaja en la concienciación de la ciudadanía para fomentar un consumo responsable y sostenible.