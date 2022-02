El Pleno de febrero acaba con un amplio consenso del Consistorio en medidas para Córdoba

Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba --PP, Cs, PSOE, IU, Vox y Podemos-- han aprobado este jueves en el Pleno Ordinario de febrero distintas mociones conjuntas y entre ellas reclaman al Ministerio de Fomento acometer "de forma inmediata" el proyecto de instalación de pantallas antirruido en la A-4 a su paso por la ciudad, así como instar a Adif y a Fomento a concretar la ubicación de la parada del Cercanías Alcolea-Villarrubia en la zona que comprende Avenida de la Igualdad y Fátima para acometer "de forma inmediata" dicho proyecto. En esta última moción, los seis grupos instan a Renfe y al Ministerio de Fomento a ampliar los horarios, frecuencias y servicios del Cercanías Alcolea-Villarrubia; que la Junta de Andalucía "en base a su competencia en materia ferroviaria" participe en el desarrollo del ramal Villa del Río-Palma del Río, incluido el proyecto de apeadero en el Parque Joyero. Asimismo, piden al Gobierno la puesta en funcionamiento del servicio de tren de Cercanías entre los municipios y barriadas por los que transcurra la vía férrea, entre Palma del Río, Córdoba y Villa del Río con tarifas de Cercanías, y que amplíe la Obligación de Servicio Público (OSP) al trazado Palma del Río-Villa del Río. Y solicitan al Ejecutivo regional apoyar esta iniciativa y, una vez sea declarada la Obligación de Servicio Público del referido Cercanías, participar y colaborar en materia presupuestaria para la puesta en funcionamiento de dicho servicio en el ámbito de sus competencias. En otra moción, plantean al equipo de gobierno iniciar el expediente de expropiación forzosa que permita al Consistorio obtener los terrenos necesarios para tener la propiedad del suelo y su puesta inmediata a disposición de la Junta para poner en marchar la segunda fase de la reforma de la Ronda del Marrubial y que "se pueda culminar lo antes posible". Además, reclaman a la Consejería de Salud de la Junta que ponga en marcha el punto de urgencias del Centro de Salud Levante Sur y que el gobierno local ejecute un plan de movilidad en la zona, así como fijar un cronograma específico y realizar las gestiones necesarias con la Junta para el proyecto de construcción de un Centro de Mayores en el barrio de Lepanto, entre otros puntos.





BAÑOS DE POPEA, ENTORNO DEL BEJARANO Y GUADIATO

Igualmente, los seis grupos han acordado una moción sobre los Baños de Popea, el entorno del arroyo del Bejarano y río Guadiato, en la Sierra, para instar a la Junta a cumplir el Plan de Gestión del Espacio Natural de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Guadiato-Bembézar al que pertenece dicho enclave. Reclaman a la Junta que estudie la declaración del lugar como monumento natural, figura de conservación semejante a la de los Sotos de la Albolafia; que el Ayuntamiento realice un plan de gestión pormenorizado de este especial enclave en colaboración con la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de acuerdo con la participación ciudadana y sus usos. Piden a la CHG realizar un plan de regularización de los usos no compatibles con el enclave y un plan de limpieza y mantenimiento del lugar, en colaboración con el Consistorio; así como controlar y regular la captación irregular de aguas del acuífero, entre otros aspectos, como el control de las parcelas ilegales del entorno. De igual modo, han salido adelante una moción conjunta para la realización de un plan de actuación integral en el barrio Huerta de la Reina, de forma que se pide al equipo de gobierno "dar cumplimiento de manera urgente" a los acuerdos aprobados en la moción conjunta sobre el barrio en mayo de 2021, y otra moción para una "mayor atención a las personas mayores por las entidades bancarias".

COMISIÓN DEL IMDECO

En otro orden de cosas, se ha aprobado, con los votos a favor de PP, Cs y Vox y en contra PSOE, IU y Podemos, el dictamen final de la comisión de investigación del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), con la gestión de su presidente, Manuel Torrejimeno (Cs), sobre la anterior gerente y actual delegada de Casco Histórico, María Luisa Gómez Calero (Cs). Se han rechazado siete enmiendas de PSOE, IU y Podemos. Al respecto, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha mantenido que ha sido una comisión "innecesaria, injustificada e inoportuna" y ha destacado la labor de los trabajadores municipales. "Ha quedado todo en nada, en unas tensiones y unas desavenencias normales, que pasan en cualquier empresa, partido o familia, que no implican nada más", ha sostenido el popular, quien ha enfatizado que "las conclusiones son ponderadas" y "demuestran que no ha habido nada". Además, el concejal de Cs Antonio Álvarez ha afirmado que del resultado del análisis del correo electrónico en cuestión "no se aprecia práctica irregular ni ilegalidad" y se ha amparado en la decisión judicial que se adoptó en su momento sobre el archivo, a lo que ha agregado que en Cs son "los principales interesados en aclarar las cuestiones, de ahí que se aprobara la comisión". El edil ha insistido en que "Torrejimeno ha dado explicaciones", a la vez que "siempre se ha mantenido un compromiso de responsabilidad y transparencia en el Imdeco", ha abundado Álvarez, quien ha elogiado la gestión que se lleva a cabo en el instituto. Por su parte, la concejal del PSOE Carmen Campos ha mostrado el rechazo al dictamen porque "no exige responsabilidad alguna" y "todo queda en nada", aunque "este asunto seguirá estando debajo de la alfombra", ha avisado, para criticar que "se eluden responsabilidades" y hay "incoherencias". También, ha apostillado que "Calero, a costa de salvar el gobierno municipal, actúa como una tránsfuga de libro", y "es evidente que Torrejimeno tiene responsabilidad política en los hechos", al tiempo que "el alcalde elude su responsabilidad", de manera que ha subrayado que "hay un pacto de silencio" y esta comisión ha sido "un absurdo en su conjunto, incluso para elaborar el dictamen". Igualmente, la viceportavoz de IU, Alba Doblas, ha calificado la comisión como "negativa por la actitud de gobierno local", dado que "PP y Cs han hecho todos los esfuerzos por restar valor y eficacia", al tiempo que ha manifestado que el dictamen recoge "conclusiones no justificadas", de forma que "da igual lo que se haya dicho, refrendado o probado", ha lamentado, para asegurar que "hay una responsabilidad política total en la dimisión" de Gómez Calero y "es claro el intento de saltarse la legalidad". Mientras, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha subrayado que "es necesaria una actuación del alcalde" y que Torrejimeno o Gómez Calero paguen las consecuencias, de modo que "no se puede permitir que tanto el acusado como la acusadora salgan de rositas", ha dicho, para remarcar que "si no se han podido demostrar los hechos, Calero mentía; si consideran que no miente, Torrejimeno es culpable". Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha expresado su oposición al dictamen, porque "falta a la verdad, omite datos y tergiversa", al considerar que "ha quedado demostrado el acoso laboral" a María Luis Gómez Calero, además de "ser ninguneada", y cree que ha habido "posible prevaricación", entre otros aspectos expuestos, aseverando que "hay testigos" a tal efecto.

Audio





Audio









EDIFICIO COMERCIAL EN JESÚS Y MARÍA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En la sesión plenaria también ha salido adelante, con los votos de PP, Cs y Vox y en contra de PSOE, IU y Podemos, el dictamen del consejo rector de la Gerencia de Urbanismo sobre la propuesta de aprobación provisional de la innovación del PGOU relativa a las determinaciones de la innovación para la implantación de edificio comercial en las calles Jesús y María y Duque de Hornachuelos. Y ha comenzado el Pleno con la toma de conocimiento de la credencial expedida por la Junta Electoral Central a favor de Antonio de la Rosa Pareja y su toma de posesión como nuevo edil de IU, tras el fallecimiento en enero de la concejal Amparo Pernichi.