La plataforma “Todos tus libros”, la esperanza de las librerías tradicionales

Las librerías celebran este viernes 13 de noviembre su día. Una fecha que tiene tanto de festejo como de reivindicación. Estos establecimientos cargados de conocimiento y saber son, también, un lugar de encuentro de lectores y también puntos ideales para el diálogo.

Javier Luque forma parte de una saga que lleva desde hace 101 años regentando una librería en el centro de Córdoba. Rogelio Luque incluso pagó con su vida ante un pelotón de fusilamiento en agosto del 36 el “tener libros marxistas en su librería”.

En la Librería Luque pasarán el día “trabajando, que es la mejor manera de celebrarlo”. Eso sí, con miedos: “Tenemos preocupación y las limitaciones por las medidas de la pandemia pero con cierta alegría porque se ha anunciado que la plataforma “Todos tus libros” se ha convertido en una plataforma de venta on line y es un paso adelante que demuestra la unidad del sector y que estamos avanzados tecnológicamente y preparados para hacer frente a las situaciones más complicadas que puedan plantearse”.

El gigante Amazon es el ogro del cuento de los libreros, pero a Javier Luque no le gusta “ponerle nombre a los enemigos. Es una nueva realidad en la que cambian las normas y el sistema. Nosotros nos adecuamos para estar a la altura de esas circunstancias. Hay otras plataformas de venta electrónica se han adelantado o han hecho sus tareas antes y han ocupado un lugar preponderante, pero nosotros reivindicamos que las librerías son un comercio vecinal, de cultura y de convivencia que vertebra las ciudades y los barrios y al mismo tiempo un espacio en internet en el que nuestra ilusión sería que cuando se pensara en adquirir un libro por internet pensara en “Todos tus libros”.

A pesar de la situación tan extraña el perfil del lector “sigue siendo el mismo: la persona que encuentra en la lectura unos beneficios y una satisfacciones que otros medios de entretenimiento no le proporciona. Lo que sí ha cambiado es la manera de acercarse a los libros. Antes tenías que pasar por las librerías obligatoriamente y ahora se abre esta otra puerta virtual a las librerías que tiene sus ventajas y sus retos a afrontar”. Tampoco ha cambiado la pandemia nuestros gustos literarios: “Se está publicando, como cada vez que tiene lugar un suceso de estas características, más sobre el tema, pero la gente aparte de quien tenga más curiosidad por el tema sigue recurriendo a la lectura y al libro como medio de evasión y hacer que ya que no se puede salir de casa físicamente con el libro se pueda llegar a otros espacios y viajar desde el sillón de casa”.

A pesar de los vaivenes, Luque sigue abierta como hace 100 años. Son tiempos complicados no solo para las librerías - “la salud de un negocio de un proximidad, de cercanía... no creo que haya nadie que pueda decir que sea buena”- y por eso la situación de la Librería Luque sigue siendo “muy complicada. Con la pandemia se enfatizó, pero llevamos mucho tiempo -desde la crisis de 2008- en que es muy difícil mantener un negocio como este en el que se tiene que buscar un rendimiento para mantenerlo a flote y al mismo tiempo es un centro de cultura en el que no solo prima el beneficio sino otra serie de servicios a prestar. En estas circunstancias es muy difícil de cumplir cuando las medidas impiden que la gente se acerque a la tienda que es a lo que nos da de comer”.

