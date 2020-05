La pizza de salmorejo llega para derribar mitos y conquistar paladares

¿Sacrilegio? ¿Gloria pura? La ciencia de la gastronomía no es exacta y cada paladar es un mundo, pero a muchos cordobeses la idea de combinar dos platos tan golosos como la pizza y el salmorejo les puede sonar muy bien.

En Panadería Hermanos Fernández (calle Tras la Puerta, 4), se han dedicado a buscar la excelencia durante el confinamiento y han pasado de obradores a pizzaioli con su proyecto Verus Pizza. La decisión no ha debido ser sencilla porque Hermanos Fernández está incluida desde 2018 en la Ruta Española del Buen Pan. Un grupo de apenas 80 panaderos en todo el país.

Así que el salto al mundo de la pizza nace de la excelencia, como explica el gerente Antonio Fernández: “Todos nuestros productos son de primerísima calidad y todos locales, porque entendemos que una buena pizza no solamente tiene que partir de una buena masa, que dejamos fermentar durante 48 horas, sino también de un buen proceso y unos buenos ingredientes. Exactamente igual que con los panes, esperemos triunfar también con las pizzas”.

Los Fernández cuentan con unos asesores de primera división como son el chef de ReComiendo Periko Ortega y el dueño de Quesería Calavaruela, Juan Naranjo. De harina les provee El Molino de Coín, de jamón el Valle de los Pedroches y de aceite La Rambla y Priego. En su carta se nota que hay cariño y originalidad: “Todas las pizzas que tenemos en nuestro establecimiento son un poco peculiares. Es verdad que la que más llama la atención es la de salmorejo. Creo que hasta ahora a nadie se le había ocurrido hacer una pizza de salmorejo y es un poco peculiar, porque el salmorejo se come siempre en frío y la pizza es caliente. Pero si nos paramos a pensar en lo que lo que lleva un salmorejo perfectamente marida con una pizza, aunque sea caliente. Lleva aceite de ajo, tomate cherry, huevo… Estamos dándole a una pizza naturalidad y frescura”.

Desde este jueves ya reparten a domicilio

Porque, al final, en estos tiempos de crisis la diferenciación puede ser la base del éxito: “La imaginación y la creatividad siempre son buenas armas. En estos tiempos que corren muchísimo más. Ahora mismo hay que tener muchísima imaginación y más creatividad y saber cómo tienes que resolver unos problemas que hasta ahora nunca habíamos tenido, por eso creo que es muy importante”.

A estas alturas puede que ya estén pensando en cómo hacerse con alguna de las siete pizzas premium de Panadería Fernández. Pues desde este mismo jueves pueden hacerlo por teléfono: “Desde primera hora hemos querido que fuera todo como un reloj y no fallar al cliente y estar a la altura de las exigencias y decidimos no tener reparto a domicilio. En la segunda semana metimos un poco de reparto a domicilio sin darle demasiada publicidad, porque no queríamos tampoco complicarnos para que todo siguiera fluyendo bien. Esta tercera semana ya empezamos con un reparto domicilio con la garantía de poderle decir al cliente a la hora que llega la pizza y que lo haga en las mejores condiciones posibles”.

Lo dicho: Buen provecho.

También te puede interesar:

- El error que cometes al cocinar un buen flamenquín cordobés y que aún desconoces

- La auténtica receta del rabo de toro cordobés con la que triunfarás tras el confinamiento