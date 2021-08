Peter Beale: “El festival de Cine de Iznájar es pequeño, pero de oro”

El productor londinense Peter Beale puede presumir en su curriculum de haber impulsado alguno de los títulos más importantes de la historia del cine como "Star Wars", "Alien" o "El Hombre Elefante". Se encuentra estos días en Iznájar, donde -en el marco de su Muestra Internacional de Cine- ha tenido un encuentro este jueves y ayer presentó su cortometraje "Campos Secretos".

-Vive usted en Carboneras, Almería, y "Campos Secretos" es un guiño, rectifíqueme si me equivoco, a esa vida tranquila y alejada del bullicio de ciudades como Londres, por ejemplo.

-Me gusta mucho Almería, Andalucía, el campo y el Parque Natural. Campos Secretos se creó hablando con muchos paisanos que viven allí y se basa en la vida con la naturaleza. Comer los alimentos del campo es para mí muy interesante. Hay muy pocos cortijos ya porque el campo está lleno de plásticos. Creo que es importante contar en una película cómo viven las personas hoy pensando en el mañana. También hablamos mucho del medio ambiente. Estamos preparando un festival de cine medioambiental y es interesante que los niños de hoy y del mañana sepan del campo, porque si queremos que cambien el mundo a mejor deben saber cómo es y era el mundo de hoy. Hablando con profesores nos dijeron que los niños ya no quieren documentales, por eso hemos hecho un cortometraje en el que una niña pasa hoy la vida de antes.

-Por cierto, el nivel del pantano está muy bajo y usted está liderando iniciativas ecológicas internacionales para el medio ambiente, la calidad del aire, el ahorro de energía y la conservación del agua ¿Vamos ya demasiado tarde o todavía estamos a tiempo de evitar un desastre a medio-largo plazo?

-¿Has visto el pantano aquí, que no tiene agua? ¿Los fuegos en todo el mundo? ¿El mar cómo sube de nivel? Vamos muy tarde. El mundo está muy triste por los documentales de los desastres medioambientales, pero es más interesante que se expliquen las soluciones. El festival Pantalla Verde habla de los problemas y las soluciones y que todos podemos hacer cosas para mejorar la vida y es preciso que los hombres entren también en el sistema.

-Paradójicamente, Iznájar es un lugar en el que agua y tierra conviven en su playa fluvial de Valdearenas. ¿Conocía la localidad? ¿Qué le está pareciendo su festival de cine?

-Es un festival muy interesante. Pequeño, pero es oro. Hay muy buenos profesionales del cine y del artista como por ejemplo Lluvia Rojo. Cannes, que ahora es el más grande de los festivales, empezó en un pueblo más pequeño. Los festivales más importantes empiezan en los pueblos más pequeños. Lo más importante es la educación de los más pequeños.

-La pandemia. Le escuché citar a Jung en una entrevista hablando de la experiencia de grupo en el cine. ¿Cuánto nos ha quitado a los amantes del cine el Coronavirus y qué cree que nos puede seguir quitando? ¿Se nos irán los miedos o seguiremos viviendo en una película de terror hasta nuestro final?

-Nosotros hemos hecho nuestro cortometraje durante el Coronavirus. Ha habido virus antes y también las bacterias que la penicilina no puede matar. Sobreviviremos a la Covid, pero es muy difícil que superemos el cambio del Medio Ambiente. Cuando suba la temperatura los árboles de las montañas de Granada, por ejemplo, morirán. Y con ellos morirán los pájaros y los animales. Es muy serio esto y necesita un cambio.

-Una última. Ha trabajado con Anthony Quinn, Peter O'Toole, Harrison Ford, Anthony Hopkins, Sean Connery. No le voy a preguntar por lo malo, sino por lo bueno. ¿Cuál de todas estas super estrellas sorprendería al amante del cine por su humanidad?

-Las personas que hacen muy bien su trabajo son amables y humanos. Los que no son buenos son quienes son desagradables porque están inseguros. Todos esos de los que me hablas son muy modestos y agradables. No hay ninguno mejor que otro. Harrison Ford, por ejemplo, era un carpintero que trabajaba en las oficinas de George Lucas. Hizo un pequeño papel de piloto en American Graffiti y cuando George Lucas estaba haciendo un casting necesitaba una persona para leer el guion a los otros actores y él se prestó. Después de que treinta o cuarenta personas entraran a hacer la prueba, George Lucas le dijo a Ford que era mejor que todos los que habían pasado para hacer ese papel. Era muy bueno improvisando, como Peter O’Toole.

