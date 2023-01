La pasión de Bartolomé Jaén por su colección de 200.000 discos

El próximo viernes 6 tendrá lugar en el Hotel NH Califa de la calle Lope de Hoces la 37ª Feria del Disco. Un evento imprescindible para los coleccionistas tanto de vinilos y cd como de libros y tebeos y que durará desde las once de la mañana hasta las ocho de la tarde.

El alma mater y organizador de esta Feria es Bartolomé Jaén. Un cordobés de Fernán Núñez al que el gusanillo del coleccionismo le ha llevado a dedicar gran parte de su vida a su auténtica pasión. No vive de ella, pero sí vive -en parte- por ella.

Jaén ha venido a COPE Córdoba a explicar que “esta Feria comenzó a principio de los años noventa y ha ido creciendo cada vez más, porque hay afición en Córdoba. Sobre todo mucha gente joven, que se está animando a coleccionar”.

Contrariamente a lo que se puede pensar, los vinilos están volviendo: “Llegó un momento en el que el CD mandaba, pero ahora ha vuelto el vinilo porque las portadas son más grandes y los créditos son más grandes y también porque de CD cada vez se venden menos. Cada vez se fabrican más vinilos y menos CD y de hecho se están fabricando también reproductores como de los años sesenta y setenta. Si no hubiera demanda no lo harían”.

Bartolomé Jaén cuenta con 200.000 discos fruto de cincuenta años de coleccionismo desde cuando vivía en Barcelona. Comenzó porque le gustaba mucho la música y con sus ahorros compró un “come discos” y poco a poco fue comprando u obteniendo discos de emisoras de radio. Entre sus joyas cuenta con “la colección edición española de The Beatles, discos de Los Tartesos, Smash, Elvis, Rolling Stones… Han sido muchas horas mirando las portadas para tener todas las ediciones españolas, porque cada disco tiene sus propios detalles”. Le gusta especialmente a Jaén el rock andaluz y las portadas de Máximo Moreno a Lole y Manuel, los primeros elepés de Triana, Alameda… “son obras de arte”.

El objetivo de esta feria del coleccionismo es “que la gente se enganche a esta afición. Si hay precios altos la gente se echa para atrás. Un disco que esté a cincuenta euros en el mercado me da igual ponerlo a diez o a veinte, lo que no voy a ponerlo es a cincuenta”.

Jaén no tiene heredero que continúe su pasión, aunque sí “personas que han venido desde otras latitudes como Valencia o Madrid y les he inculcado que vayan abriéndose camino también, porque yo cuando sea tendré que dejar esto alguna vez”.

En la Feria también habrá libros, CDS, tebeos –“los clásicos, de Roberto Alcázar y Pedrín, Capitán Trueno, El Guerrero del Antifaz…-, postales de los cincuenta y sesenta… Va a haber papel, para que no sea solo discos. Si compran, quiere decir que lo que le has puesto a la gente allí, les ha gustado. Si no, que disfrute”.

Bartolomé Jaén tiene “unos poquillos olivos por suerte” y no vive de lo que saca de estas ferias, pero igual “me lo paso estupendamente hablando con unos y otros. Lo único que quiero es, si saco algo de beneficio, para ampliar la colección”.

Que los Reyes Magos se acuerden de los discos. Una opción con encanto… y con futuro.