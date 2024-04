La nutricionista Boticaria García avisa del error que cometes en tu dieta a la hora de cenar

Atención, es probable que esta entrevista resulte nutritiva. La Doctora Marián García es conocida como Boticaria García. Es doctora en Farmacia y también nutricionista. Posee, además, una virtud que hace que su discurso resulte muy digestivo: sabe comunicar. Colabora con La Sexta, El Mundo, Antena 3… Estará el viernes a las siete de la tarde presentando su nuevo libro: “Tu cerebro tiene hambre” en “La República de las letras”. Leerlo es mucho más ameno e infinitamente menos peligroso que meterse en Google para salir de dudas.

- A ver, lo primero… Los españoles, así en general, ¿Comen bien?

- Comemos bastante regulín. La obesidad se ha multiplicado por cien en los últimos años.

- Me ha gustado saber por su libro que la palabra “dieta” viene del griego diatia. Modo de vivir. De eso se trata, imagino

- Para los griegos la dieta era el estilo de vida. Cómo nos movemos, nuestra salud sexual. Con el libro intento volver atrás y preguntarnos por qué tenemos hambre siempre y es porque nuestro cerebro tiene hambre.





- El hambre y todos sus rostros. Nada que ver la que se siente después de correr diez kilómetros que la que se tiene al volver de fiesta a las seis de la mañana, supongo. Usted habla de cinco tipos de hambre.

- Un repóker de hambres. El hambre normal es la que provoca la grelina que es una hormona que le dice al cerebro que es la hora de comer. Cuando ya llevas un tiempo comiendo desde los adipocitos se le dice al cerebro que ya no comamos más. Lo que pasa es que vivimos en un mundo lleno de tentaciones y existe el hambre ambiental, en la que si te digo perrito o palmera de chocolate empiezas a salivar. Y luego está el hambre emocional, la del estrés, con la que se segrega otra hormona -cortisol- con la que tenemos más hambre y menos saciedad.



- La Dieta Mediterránea más o menos la conocemos y la valoramos todos, pero eso de la “Find your way” como alternativa también me ha sorprendido

- Califico las dietas en función de un semáforo. La "Find your way", que la pongo en verde, es un modelo sueco que se basa en encontrar tu propio camino. Se basa en comer más fermentados, más alimentos para nuestra macrobiota. También más frutas y verduras y frutos secos, en su justa medida (siete u ocho nueces, por ejemplo). No engordan tanto y nos aportan muchos nutrientes. Podemos, por ejemplo, cambiar el pan blanco por el plan integral y cambiar, por ejemplo, las patatas por hortalizas. Dan más vitaminas y menos energía.



- La genética carga el arma, pero los hábitos aprietan el gatillo. Me parece una buena frase.

-Los genes determinan entre un 40 y un 70 por ciento la predisposición a tener obesidad. La alimentación es importante, pero yo pongo el foco en el ejercicio. Sabemos que los ejercicios de fuerza son fundamentales.



- Dicho todo esto y recalcando que vigilar el peso es una cuestión de salud… También he visto en las páginas de “Tu cerebro tiene hambre” un necesario alegato contra la gordofobia.

- Por supuesto. Hay estudios en que se ha apreciado que el 75 por ciento de los comentarios sobre obesidad en redes sociales están llenos de insultos. Especialmente contra las mujeres. Hay que luchar contra el estigma, porque la obesidad es un tema de salud no de estética.





- Para acabar, una consulta a título personal si me lo permite. Soy de los de comer y cenar lo más temprano posible. Estilo europeo. ¿Es una buena práctica o no voy a vivir más por eso?

- Son los cronotipos. Ese refrán de "desayuna como un rey, come un príncipe y cena como un mendigo" tiene mucho de realidad. Aunque cada persona tiene su genética, pero comer poco al final del día tiene efectivos positivos. La restricción calórica, que entren menos gallinas de las que salen, es fundamental en una dieta.