Nuevos mandos en la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X para reforzar su proyección y operatividad

La Base de Cerro Muriano ha sido escenario este viernes de una jornada marcada por los relevos en distintas unidades de la Brigada “Guzmán el Bueno” X, en la que varios tenientes coroneles han asumido el mando de sus respectivos grupos con el compromiso de mantener y fortalecer la preparación de esta gran unidad del Ejército de Tierra.

Los actos castrenses se han desarrollado en un ambiente solemne, con la presencia de autoridades militares, familiares y compañeros de armas. Cada relevo ha puesto de manifiesto el peso que tiene la continuidad del liderazgo en el mantenimiento de la cohesión interna y en la proyección de la brigada, tanto en el territorio nacional como en misiones internacionales.

Relevo en el Grupo Logístico X

La jornada comenzó con el traspaso de responsabilidad en el Grupo Logístico X, donde el teniente coronel Emilio Carmona cedió el mando al teniente coronel José María Sánchez González. El acto fue presidido por el general jefe de la brigada, Fernando Ruiz Gómez, quien destacó la importancia de esta unidad para garantizar el sostenimiento operativo de todas las fuerzas.

En sus primeras palabras como jefe, el teniente coronel Sánchez subrayó que asume el cargo “con humildad, ilusión y espíritu de servicio”, consciente de que la logística es uno de los pilares fundamentales para la eficacia de cualquier operación militar. Con una trayectoria que incluye destinos en la Brigada Paracaidista y en varias unidades de apoyo al combate, llega con la experiencia necesaria para dirigir al personal en los retos venideros.

El Batallón Lepanto, nueva etapa

Posteriormente, el relevo se trasladó al Batallón de Infantería Mecanizada “Lepanto”, integrado en el Regimiento “La Reina” 2. Allí, el coronel jefe del regimiento, Manuel Navarro, presidió la entrega del mando entre el teniente coronel Daniel Quintián y su sucesor, el teniente coronel Andrés Rodríguez Capote.

En su discurso, Capote agradeció la oportunidad de liderar una de las unidades más emblemáticas de la brigada y expresó su determinación de no escatimar esfuerzo ni compromiso. Su carrera militar se ha desarrollado en distintas unidades acorazadas y logísticas, lo que le otorga una visión global para afrontar el reto. El nuevo jefe subrayó que su prioridad será “reforzar la preparación de la tropa y consolidar la confianza entre mandos y soldados”.

Artillería con experiencia internacional

El último acto en Cerro Muriano correspondió al Grupo de Artillería de Campaña X. Tras una etapa marcada por despliegues en el exterior, como la misión en Letonia en el marco de la OTAN, el teniente coronel Manuel Augusto Muñoz entregó el testigo al teniente coronel Andrés Moreno Guerra.

El general Ruiz Gómez presidió la ceremonia y elogió la dedicación del grupo, al que definió como “pieza esencial en el entramado de la brigada”. Por su parte, Moreno Guerra, diplomado de Estado Mayor y con destinos previos en la Academia de Artillería y en el propio GACA X, señaló que su misión será mantener la excelencia alcanzada y seguir adaptando la unidad a los desafíos de la defensa moderna.

Relevo en Vizcaya

Los relevos no se limitaron a Córdoba. En el Acuartelamiento de Soyeche, en Munguía (Vizcaya), tuvo lugar el traspaso de mando en el Batallón de Infantería Motorizada “Guipúzcoa”, del Regimiento “Garellano” 45. El teniente coronel José Luis Peñín Hidalgo tomó el relevo de Julio Juan Fernández, quien había dirigido la unidad desde 2021. El acto fue igualmente presidido por el general Ruiz Gómez, que quiso remarcar la unidad de acción de la brigada, independientemente de la distancia geográfica entre sus acuartelamientos.

Un relevo que garantiza continuidad

Los actos de esta semana reflejan la importancia de los cambios de mando como momentos de reafirmación en los valores de disciplina, responsabilidad y servicio. Con estas designaciones, la Brigada “Guzmán el Bueno” X renueva su liderazgo y proyecta hacia el futuro su compromiso con la defensa nacional y con los compromisos internacionales asumidos por España.