Un neumólogo aconseja a los enfermos crónicos y respiratorios cambiar rutinas para reducir efectos de las olas

Los enfermos crónicos y respiratorios deben cambiar sus rutinas diarias para intentar reducir los efectos en su salud de las sucesivas olas de calor que se están produciendo, por lo que tienen que extremar las precauciones, según ha afirmado el jefe del servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba, Luis Manuel Entrenas.

El doctor Entrenas ha explicado que "el aumento en las temperaturas que se lleva produciendo algunos años, y que se prevé que continúe, provoca que los pacientes respiratorios, así como los de patologías crónicas, han de acostumbrarse a seguir hábitos en su vida diaria encaminados a disminuir los efectos del calor en su salud". En este sentido, ha indicado que "en general todos debemos adaptarnos a esta subida de temperaturas prolongadas en el tiempo, pues en cualquier momento cualquiera puede sufrir los efectos del calor".

El especialista ha señalado que "la subida de temperaturas provoca que los pacientes con patologías respiratorias crónicas se van a encontrar en una situación desfavorable de manera sostenida en el tiempo", por lo que "las recomendaciones realizadas durante los momentos puntuales de olas de calor deberán extenderse durante más tiempo al preverse veranos cada vez más cálidos". El doctor Entrenas ha recomendado pues que, "pese a mantener las indicaciones de ejercicio físico de manera regular, a ser posible a diario, deberá realizarse a las horas de menor temperatura, evitar la irradiación solar directa y mantener unos niveles de hidratación adecuados".

Así, ha destacado que "una cuestión que se mantendrá en el tiempo y que habrá que tener en cuenta es que se incrementarán los días de niveles de ozono troposférico". "Este gas, que se produce cuando los gases de combustión de los vehículos se exponen a la irradiación solar a temperaturas altas, actúa como irritante bronquial, aumentando los procesos de oxidación en la superficie del epitelio bronquial, incrementándose en los pacientes la hiperreactividad bronquial, responsable de muchos síntomas en estas patologías", ha apuntado.

EJERCICIO EN ZONAS AJARDINADAS

Por ello, "es recomendable que el ejercicio se realice, a ser posible, en zonas ajardinadas y distantes del tráfico rodado, principal fuente de este tipo de contaminación", ha aconsejado, al tiempo que ha agregado que "puede resultar útil consultar alguna de las aplicaciones que existen para conocer la calidad del aire". Al respecto, "los enfermos respiratorios deben estar vigilantes y siempre seguir exhaustivamente las recomendaciones en los días de temperaturas extremas", según ha aconsejado el doctor Entrenas.

De este modo, los pacientes con patologías respiratorias en situaciones de olas de calor deben hidratarse bien, dado que con la edad va desapareciendo la sensación de sed y aumenta el riesgo de deshidratación. No deben salir en las horas de calor extremo y, si no pueden evitar salir, han de caminar despacio, por la sombra, con la cabeza protegida y con agua para hidratarse. En palabras del doctor, "una cuestión importante es que el aire acondicionado no debe mantenerse a temperaturas extremadamente bajas, porque provoca sequedad ambiental y el aire muy frío es un irritante de los bronquios que causa hiperreactividad bronquial".