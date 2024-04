El mayo cordobés arrancará esta primavera sin el pistoletazo de la Cata de Vino

La actividad que marcaba el inicio del tradicional mayo cordobés no se va a celebrar. No habrá Cata del Vino, o no al menos en abril, y como la venimos conociendo. Es la decisión que ha tomado esta mañana el pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla Moriles. Los motivos: el reducido espacio de La Plaza de Toros, donde se tuvo que reubicar el año pasado por los trabajos arqueológicos que se están haciendo en los aparcamientos de la Diputación; y la intención de renovar el formato.

Según ha expresado su presidente en esta cadena, Javier Martín, los responsables del evento están buscando transformar el formato en algo más dirigido a expertos, aunque sin dejar atrás a los amantes neófitos del vino. Un nuevo modelo híbrido que garantice el éxito para todos los gustos. Por otro lado, el traslado a un nuevo espacio ha generado controversia de cara a la celebración de una nueva edición: "Aunque el resultado de la celebración del evento fue un éxito rotundo, tanto en la organización como en la convocatoria, hay cuestiones ligadas al espacio que han llevadoa una reflexión por parte de la entidad organizadora", ha expresado el Consejo Regulador en un comunicado.

De momento, la Cata del Vino no se se va a celebrar esta primavera, aunque no se descarta que se lleve a cabo a lo largo de este año en alguna otra fecha. La decisión ha sido ya comunicada al Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación, la Junta de Andalucía y el resto de empresas colaboradoras.