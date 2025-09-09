Del material a los uniformes, la vuelta al cole multiplica los gastos tras las vacaciones

La vuelta al cole llega cada septiembre como un reto para la organización familiar y, sobre todo, para la economía doméstica. Tras los gastos del verano, que siempre dejan la hucha más ligera, toca preparar mochilas, uniformes y material escolar. Un desembolso que varía según la etapa educativa y el tipo de centro, pero que en muchos hogares supone un esfuerzo importante.

En Librería Recreo, Maite Alanís explica que este año la subida de precios ha sido algo más contenida que en 2023, aunque hay un sector donde se ha notado especialmente: el papel. “Se ha encarecido tanto en libros como en folios, y estos últimos hay que reponerlos continuamente a lo largo del curso, lo que hace que el gasto no se concentre solo en septiembre, sino que se prolongue durante todo el año”, señala.

Vuelta al cole

Ese incremento obliga a muchas familias a comparar precios. Cada vez son más los que optan por las marcas blancas para abaratar costes, aunque también hay quienes prefieren apostar por la calidad para evitar que el material se deteriore en pocas semanas. Además, se observa un cambio de hábitos: la mayoría intenta reutilizar lo que quedó del curso anterior, desde estuches y mochilas hasta cuadernos con hojas libres.

El gasto, en cualquier caso, depende mucho de la etapa educativa. En Primaria, los libros de texto están financiados por la Junta de Andalucía, lo que supone un alivio. En estos casos, el desembolso medio se centra en el material básico: ceras, estuches, cuadernos o lápices, que rondan los 25 euros. Si se añade la compra de una mochila, la media se sitúa en torno a los 65 euros por niño.

Sin embargo, la situación cambia en Infantil y Bachillerato, etapas donde los libros no cuentan con ayudas. Ahí, el gasto se incrementa en unos 90 euros de media, a los que hay que sumar el material complementario. Un esfuerzo mayor, especialmente en familias con varios hijos en estas edades.

LOS UNIFORMES

Pero no solo se trata de libros y material escolar. En los centros concertados, el uniforme es otro capítulo relevante en la factura de la vuelta al cole. En Helena Uniformes y Bordados, su responsable, Elena Cabrera, detalla que en Infantil el coste medio ronda los 80 euros, teniendo en cuenta la equipación de verano e invierno. A medida que los niños crecen, la cifra aumenta: para los cursos superiores hay que añadir prendas de gimnasia o pantalones de pinza, lo que eleva el gasto hasta unos 150 euros por alumno.

Elena Cabrera

El panorama muestra, por tanto, una amplia horquilla de cifras: desde los 65 euros de media en Primaria hasta los 150 euros o más en Bachillerato o en etapas con uniforme obligatorio. Todo ello sin contar actividades extraescolares, transporte o comedor, que también pesan en la economía familiar y que muchos hogares deciden posponer hasta octubre para aliviar el inicio del curso.

Frente a esta realidad, las estrategias de ahorro se han convertido en la norma. Las compras escalonadas, la reutilización de material, la búsqueda de segundas manos o los intercambios entre familias son prácticas cada vez más habituales. Incluso hay grupos de padres que organizan mercadillos informales para dar salida a uniformes en buen estado o a mochilas que han quedado pequeñas.

La vuelta al cole, en definitiva, no solo marca el regreso a la rutina escolar, sino también un momento de reorganización económica para miles de familias. Aunque este año el incremento de precios ha sido más moderado, el coste sigue siendo considerable, sobre todo en un contexto en el que los hogares llegan a septiembre con un verano de gastos recientes y con el curso entero por delante.