Manuel Torralbo, rector de la UCO: "La nueva LOSU debe ir de la mano de un aumento de la financiación estatal"

El Congreso de los Diputados aprobó, el pasado jueves 9 de marzo, el texto definitivo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la denominada LOSU, que entrará en vigor 20 después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es una ley que trae cambios a todos los niveles, desde el estudiantado, hasta el profesorado y los altos cargos. La Junta de Andalucía es, de momento, el único gobierno autonómico que se está planteando recurrirla al TC por inconstitucionalidad en ciertos aspectos como la posibilidad de que la institución se manifieste políticamente. En este apartado, el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha considerado en declaraciones a COPE que este cambio no introduce nociones nuevas en el concepto de la universidad porque ya se viene haciendo con anterioridad: "La universidad ya se ha manifestado en numerosas ocasiones cuando ha tenido que hacerlo. Es el espacio de la libertad de opinión y así debe serlo. Los estudiantes ya lo hacen constantemente, se expresan como quieren y cuando quieren a través de los medios de comunicación".

Sin embargo, el rector de la UCO sí se ha mostrado a favor de aumentar la financiación estatal en concepto de universidades, como también ha pedido la Junta: "Ellos son quienen tienen los recursos para valorar si algún punto de la ley es inconstitucional o no, yo ahí no puedo opinar. Sí que me sumo a la Junta en la reivindicación de que, para aumentar el gasto, hace falta que también el Estado aumente la financiación de la universidades". Alguno de los cambios que va a introducir esta nueva ley y que traerán este aumento del gasto están relacionados con la reducción de horas que tienen que impartir docentes en formación, como es el caso del ayudante de doctor; la reducción de jornada para el profesorado asociado de 180 a 120 horas; o la reduccion de la temporalidad de los profesores del 40% al 8%. De momento, el Estado destina el 0,7% del PIB, aunque está en vías de aumentar este porcentaje hasta el 1%.

Finalmente, esta ley pretende, según el propio Gobierno, facilitar el acceso de las mujeres al cargo de rector disminuyendo los requisitos necesarios para acceder al puesto. Concretamente, el requisito esencial de ostentar el título de catedrático. Solo el 25% de los docentes que cuentan con este título son mujeres, aunque ellas representan el 41% del personal docente e investigador. "Hasta ahora, para poder ser rector de una universidad española hacía falta cumplir con tres requisitos, que ahora se van a mantener: requisitos de investigación, quinquenios y umbrales de gestión previa. Si los cumples, lo habitual es que también seas catedrático. No creo que este cambio vaya a modificar tampoco el concepto de universidad que se tenía hasta ahora. No obstante, considero que la lucha real está en conseguir que cada vez más mujeres sean catedráticas", ha sentenciado. La Universidad de Córdoba, desde su fundación, no ha contado con ninguna mujer al cargo.