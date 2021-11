La lucha de un alemán por limpiar Córdoba, la ciudad que ama: “Quiero que su quinto Patrimonio sea su futuro”

Fue Lao-Tsé quien dijo que un gran camino siempre empieza por un primer paso. Jochen Dech es un alemán que vivió once años en Miami y que vino a Córdoba por su novia -“la llamo mi mujer, pero no estamos casados”- hace tres años. Dice estar “muy feliz y muy cómodo” en nuestra ciudad y que “le gusta mucho”. Pero hay algo que no entiende.

Jochen solo tiene palabras de amor hacia la antigua capital califal: “Me encanta. No hay ninguna ciudad como ella. Tiene cuatro Patrimonios de la Humanidad, no hay otra en el mundo así. Es increíble”. Pero… “hay unas cuantas cosas que tienen que ser arregladas”.

A este teutón le atrae la historia y la naturaleza -protegerla también- y paseando por la ciudad “me di cuenta de algunas cosas que no me hicieron muy feliz, la mayoría alrededor del río”, por la zona conocida como Monumento Natural, “que sí que es natural… pero no es un Monumento sino un desastre”. Explica Jochen que “cuando paseas por la ciudad y sales de la parte histórica ves zonas por las que nadie se preocupa porque cando vives mucho tiempo en la ciudad paseas como ciego por ella. Lo ves y piensas, vale, no está bien pero habrá otros que se responsabilicen y así otros piensan lo mismo y nadie hace nada”. Y Jochen considera que esa zona “también es parte del Patrimonio y por eso pensé que era buena idea crear un grupo para poner el foco por hacer algo sin preguntar al gobierno local para hacer algo por limpiar toda esta zona de la ciudad”.

Ese grupo fue bautizado como “El Puente/Córdoba sin basura” y ya son unos cuantos los que le ayudan. Y hay faena: “Fuimos al interior de esa zona y nos dimos realmente cuenta del caos. Hemos sacado ya 5.700 kilos de basura solo en el terreno que hay entre los dos puentes (poco más de 500 metros). Es una pesadilla”. Lo que más le sorprendió es que, mientras limpiaban, “vi estudiantes jóvenes tirando basura en la naturaleza y los profesores que estaban al lado de ellos no les decían nada. Me decía: ¿qué narices pasa aquí?”.

Reflexiona Jochen que: “La ciudad más limpia de Europa no está en Alemania ni en Suiza… es Lisboa. Y eso es porque la gente se preocupa por ello. Esto va de educación. La gente tiene que hacer algo por preocuparse. La empresa municipal Sadeco se ocupa solo de las calles, los contenedores y demás… pero si sales cincuenta metros del casco históricos es un caos”.

Apuntarse al grupo de Facebook es gratis, pero ponerse manos a la obra es otra historia: “320 nos siguen en el grupo de Facebook, pero solo limpian tres. Es lógico. Mucha gente piensa que hay que hacer algo, pero luego siempre encuentran excusas para no hacer nada. Pero no me enfado, es normal. Con que ayudes al grupo compartiendo mensajes puede ayudar a cambiar la mentalidad”.

A Jochen le gustaría que le ayudara más gente, pero cuenta que su propósito es: “Córdoba tiene cuatro Patrimonios y creo que merece un quinto patrimonio, que sea por el presente y por el futuro. Es una de las ciudades más encantadoras del mundo y yo he viajado mucho durante muchos años. No es tan grande como Málaga, Sevilla, Madrid o Barcelona, pero tiene algo especial. Es el corazón de España. Aquí en la mitad de la ciudad está la esencia de España y hay que protegerlo. Lo que dejamos a otras generaciones es muy importante”. Por eso, cree que a nivel medioambiental “no hay que pensar en grandes conferencias a nivel mundial, porque podemos ayudar en lo local, en lo pequeño, en lo cercano”.

Y todo su esfuerzo lo hace a pulmón, sin apoyo institucional. Y lo ha intentado: “He compartido este proyecto por e-mail a quince políticos de la ciudad y nadie me ha respondido. Lo ofrecí a la oficina de Cultura y a importantes personas de Córdoba, pero claro… lo entiendo: si alguien te dice que no estás haciendo bien tu trabajo, pues… Pero así no funciona esto. No soy profesor universitario ni me considero mejor que otras personas, pero es obvio: si paseas alrededor del río te das cuenta de que hay un Monumento Natural con animales y plantas que deberían ser protegidos. Si tuviéramos otra riada será un desastre porque el río no drenará. No es porque soy alemán, no es por mi pasaporte”.

Para este germano enamorado de Córdoba su misión puede trascender gracias al potencial de la web: “ahora gente desde los Estados Unidos enviándome fotos limpiando sus ciudades tras ver lo que estamos haciendo aquí. Es algo a nivel mundial. Si una mujer está limpiando ahora en Massachusetts por que alguien limpie en Córdoba… me parece alucinante. O que una persona limpia en la Avenida de Cádiz pueda ayudar a que otra limpie en la Avenida de Barcelona”. De lo local a lo mundial. De Córdoba para el mundo. Porque, a modo de corolario, resume: “Lo que hacemos no es solo para turistas, es para los que vivimos aquí”. Ya sabe dónde está si le quiere ayudar.