Los duros reproches de Cristina Pardo a Ciudadanos: “Están como cuando pateas un hormiguero”

El programa “Liarla Pardo” de La Sexta abordó ayer el asunto que ha agitado el debate político durante toda la semana pasada: La moción de censura que Ciudadanos y PSOE pactaron en Murcia -y que fracasó finalmente por tres concejales tránsfugas- y el anuncio de elecciones de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

La presentadora del programa, Cristina Pardo, reflexionó sobre este episodio y sobre sus implicaciones en la formación naranja de este modo: “Han visto el pitote que se ha montado en la política española en dos minutillos. Ciudadanos está como cuando pegas una patada a un hormiguero, hay una especie como de fuga, algunos al PP”.

La periodista añadió que “desde Génova dicen que les está llamando mucha gente de Ciudadanos. Parece que es que ahora va a haber una espantada. Lo cierto es que el partido de Inés Arrimadas se está jugando en estos momentos su supervivencia”.

Se ha quedado buena tarde para ser presidenta de Ciudadanos. — Cristina Pardo (@cristina_pardo) March 12, 2021

De paso, ante la incertidumbre reinante en Madrid -todavía no se sabía si habría moción de censura o elecciones- Pardo apuntó: “No sabemos si iremos a una moción de censura o por el contrario a elecciones. Menos mal que hay cierre perimetral cuando se cumple un año del Estado de Alarma porque si no saldríamos todos corriendo”.

En lo que sí se han puesto de acuerdo el PP y Cs es en que Sánchez siga en La Moncloa hasta el infinito y más allá. — Cristina Pardo (@cristina_pardo) March 11, 2021

Joaquín Reyes se suma a las críticas a Ciudadanos

También el humorista Joaquín Reyes ha censurado la actitud de Ciudadanos durante los últimos años en una entrevista realizada en ese mismo programa de Liarla Pardo.

El manchego reconoció: “Estoy todavía procesándolo. Yo creo que a lo mejor Ciudadanos ha dicho: ’¿No éramos un partido liberal? Yo creo que sí. Oye, pues igual vamos a romper con los pactos que teníamos”.

Joaquín Reyes @enjutomojamuto visitará este próximo domingo a @Cristina_Pardo en @LiarlaPardo para hablar de su vuelta al @TeatroLaLatina del 17 al 28 de marzo con #FestejenLaBromapic.twitter.com/JCcnrelS5H — Sueños Musicales - #CulturaSegura (@suenosmusicales) March 12, 2021

Para el cómico “chanante” “era difícil de entender que Ciudadanos mantuviera gobiernos como el de Madrid. Si venían a regenerar, lo tenían bastante fácil”.

Joaquín Reyes revela cómo fue la reacción de Soraya Sáenz de Santamaría cuando la imitó en El Intermedio https://t.co/1EDoYUVuOs — Liarla Pardo (@LiarlaPardo) March 14, 2021

En tono más serio, el humorista afirmó que la situación política actual “desanima bastante y me entristece mucho. Creo que en eso se puede repartir las culpas. Me entristece porque me gustaría que las ideas se debatiesen de otra forma, pero me temo que esto va a ir para largo”.

